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Dünya

OBAMA'DAN İSRAİL'E PESAH KUTLAMASI TEL AVİV (A.A)

19 Nisan 2011 00:51

-OBAMA'DAN İSRAİL'E PESAH KUTLAMASI TEL AVİV (A.A) - 18.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, İsrailliler'in bu gece başlayan Pesah (Hamursuz) bayramını kutladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Obama, Netanyahu'ya ve İsrailliler'e mutlu bir bayram dileğinde bulunurken, önümüzdeki saatlerde Yahudi cemaati temsilcileri ile Beyaz Saray'da Pesah'ın bir ritüeli olan "seder" yemeği için hazırlandıklarını da belirtti. Ordu radyosunun haberine göre, konuşmada, Netanyahu ABD Başkanı'na, kısa bir süre önce Demir Kubbe füze savunma sistemi için 205 milyon dolarlık yeni bütçeye verdiği onaydan dolayı teşekkürlerini de iletti. Obama'nın da sistemin, Gazze'den yönelen roket saldırılarına karşı başarılı çalışmasından dolayı memnuniyetini ifade ettiği bildirildi. Obama, geçtiğimiz hafta İsrail ile Gazze Şeridi arasında karşılıklı saldırılarla başlayan gerilimin sona erdirilmesindeki tavrı nedeniyle de Netanyahu'ya memnuniyetini dile getirdiği kaydediliyor. İki liderin ayrıca diğer bazı konularda da görüş alışverişinde bulundukları ve önümüzdeki günlerde de tekrar görüşmekte mutabık kaldıkları kaydedildi. Obama, Beyaz Saray'da 2009'da düzenlediği Seder yemeği ile, bu ritüeli gerçekleştiren ilk ABD Başkanı olmuştu.

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