Obama'dan İsrail'e 'Demir Kubbe' imzası

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'in füze savunma sisteminin yenilenmesine 225 milyon dolar aktarılması yönündeki tasarıyı imzaladı.

Obama'nın tasarıyı onayladığı belirtilirken, ABD Kongresi geçen hafta tatile girmeden önce İsrail'in füze savunma sistemi Demir Kubbe'nin yenilenmesi çerçevesinde 225 milyon dolar yardımda bulunulmasını kabul etmişti.

Demir Kubbe'nin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemi olduğu biliniyor. İsrailli yetkililere göre, sistemin başarı oranı yüzde 90'larda.

ABD'nin geçmişte de Demir Kubbe'ye yüz milyonlarca dolar aktardığı biliniyor.

Ateşkesle ilgili çağrı

Bu arada ABD yönetimi, İsrail ve Hamas'ın kabul ettiği Mısır'ın 72 saatlik ateşkes önerisini kuvvetle desteklediğini belirterek, her iki tarafı ateşkese tümüyle saygı göstermeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "72 saatlik ateşkesi öngören son öneriyi kuvvetle destekliyoruz ve her iki tarafı buna tümüyle saygı göstermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Psaki, ABD'nin, İsrail'e karşı roket ve tünel saldırılarının son bulması ve Gazze halkının acılarına son verilmesi noktasındaki ısrarında kararlı olduğunu vurguladı.

Sözcü Psaki, "Bunlar, Dışişleri Bakanı Kerry, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve tüm uluslararası ortaklarımızın son birkaç haftadır üzerinde çalışmakta olduğu neticeler ve ateşkesin bu hedeflerin başarılmasına yardımcı olacağını derinden umuyoruz" ifadesini kullandı.

Mısır hükümetini ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kutladıklarını kaydeden Psaki, sadece şiddete son veren değil, aynı zamanda uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üzerinden temel meseleleri ele alan ileriye dönük bir yolun bulunması için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

'Bu gerçek bir fırsat'

Beyaz Saray da İsrail ve Hamas'ın ateşkes ilanını memnuniyetle karşılayarak, bunu "gerçek bir fırsat" olarak niteledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Tony Blinken, CNN televizyonuna verdiği demeçte, İsrail ve Hamas'ın Mısır'ın önerdiği 72 saatlik ateşkes önerisini kabul etmesine ilişkin, "Bu gerçek bir fırsat. Bu girişimi kuvvetle destekliyoruz" dedi.

Her iki tarafın ateşkes konusundaki taahhüdünden memnuniyet duyduklarını ifade eden Blinken, bununla birlikte, silahların susturulmasında sorumluluğun Hamas'ın üzerinde olduğunu kaydetti.

"İsrail, Gazze'deki ana hedeflerini başardı. Tünellerle başa çıktı" diyen Blinken, şöyle devam etti:

"Ateşkese bağlı kalacağını göstermede bence sorumluluk Hamas'ın üzerinde. Sonrasında daha kalıcı bir ateşkes ve bazı temel sorunları ele almak için bir fırsat bulunuyor."