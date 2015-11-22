Obama'dan IŞİD açıklaması: Yok edeceğiz!

ABD Başkanı Barack Obama, “IŞİD’i yok edeceğiz, finansmanını keseceğiz, liderlerini yakalayacağız” dedi. Rusya’nın IŞİD’le savaşa yoğunlaşmasının daha yararlı olacağını söyleyen Obama Beşar Esad ile ilgili hala bir anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Habertürk’ün haberine göre ABD Başkanı Asya seyahatinde bir konferans verdi. Obama, Rusya'nın Suriye'deki hava harekatı hakkında, "Rusya IŞİD'le mücadeleye yoğunlaşırsa daha yararlı olur" diye konuştu.

ABD Başkanı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevinden ayrılması konusunda ise Rusya ile henüz bir anlaşma sağlanamadığını sözlerine ilave etti. Obama, "Rusya henüz Esad'ın görevden ayrılması konusunda mutabık değil. Anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı birkaç hafta içinde belli olacak" dedi.