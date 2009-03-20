Obama'dan İran'a 'taze başlangıç' teklifi

Washington yönetiminden İran için özel temsilci

ABD-İran hattında ılık rüzgârlar esiyor

İran ve AB olumlu karşıladı

Obama, görüntülü kaydedilen, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımlanan çağrısında, Washington yönetimi olarak şimdi İran ile her alanda diplomasi taraftarı olduklarını, yapıcı ilişkiler aradıklarını söyledi.İran ile doğrudan diplomatik temasa açık olduğunu ifade eden Obama, ancak böylesi bir sürecin tehditlerle ilerlemeyeceğini, bunun yerine karşılıklı saygı temelinde ve dürüstlükle süreci yürütmeyi istediklerini belirtti.ABD'nin İran'ın "ülkeler topluluğunda" hak ettiği yeri almasını istediğini bildiren Obama, ancak bunun için Tahran'ın yapması gerekenler olduğunu kaydetti."Bu sizin hakkınız" diyen Obama, İran'ın bu toplulukta yerini alması için gerçek yükümlülükleri olduğunu, buraya terör ve silahlarla giremeyeceğini, İran halkı ve medeniyetinin gerçek büyüklüğünü gösteren barışçıl hareketlerle bunun mümkün olabileceğini vurguladı.Obama, İran'ın nükleer programına işaret ederek, büyüklüğün ölçüsünün yok etme kapasitesi olmadığını da dikkat çekti.Tahran yönetiminin enerji sorununu gidermek için barışçıl amaçlı olduğunu açıkladığı nükleer programı Washington tarafından, nihai amacı nükleer silah elde etmeye yönelik bir süreç olarak değerlendiriliyor.İran, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın basın danışmanı Ali Ekber Civanfikr, "Amerikan Başkanının sözlerini olumlu karşıladıklarını" söyledi.Obama'nın "eski ayrılıkları bir tarafa koymaktan" söz ettiğini hatırlatan danışman, "Ancak sadece İran'ın ABD'nin geçmişteki saldırgan tavrını unutmasını beklemek, bu amaca ulaşmak için yeterli olmaz. ABD geçmişteki hatalarını kabul etmeli ve iki ülke arasındaki ayrılıkları giderebilmek için eski hatalarını tamir etmeli" diye konuştu.ABD Başkanının "şimdiye kadar hep konuştuğunu, fakat somut adım atmadığını" söyleyen İranlı danışman, "Obama iyi niyetini icraatıyla da gösterirse, İran hükümeti ona sırt çevirmez" dedi.AB ortak dış politika ve güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana da, ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'a, "diplomatik kanalları kullanarak taze başlangıç" teklifinin "çok yapıcı bir mesaj ve çok iyi bir öneri" olduğunu belirterek, "Kuvvetle umarım ki İran'ın buna tepkisi zekice olacaktır" dedi.BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleriyle Almanya adına İran'la nükleer müzakereleri yürüten Solana, AB zirvesinde basına yaptığı açıklamada, "Umarım İran, Başkan Obama'nın sözlerine dikkat kesilir. Umarım bu öneri, Tahran'la ilişkilerde yeni bir fasıl açılmasını sağlar" diye konuştu.