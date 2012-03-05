Obama'dan İran'a: Konuş ama eline büyük değnek al

T24 - Obama, İran'ı bu kez de İkinci Dünya Savaşı'nın efsane başkanı Roosevelt'in ''Hafif sesle konuş ama eline büyük değnek al'' sözüyle uyardı.



Amerikan Başkanı Barack Obama, İran’ın nükleer faaliyetlerini engellemek için savaş seçeneğinden önce diplomasiyi tercih ettiğini, ancak gerekirse güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek olan Obama, İsrail’in etkin lobi kuruluşu Amerika-İsrail Kamu Bilgilendirme Komitesi’nin Washington’da düzenlediği konferansta şöyle konuştu: "İsrail ve ABD’nin güvenliği ile dünyanın barış ve güvenliği için şimdi boş tehditler savurma zamanı değil. Şimdi artırdığımız baskının nüfuz etmesine fırsat verme ve inşa ettiğimiz geniş katılımlı uluslararası birliği ayakta tutma zamanıdır."

Konuşmasında eski ABD başkanlarından Theodore Roosevelt'in ''hafif sesle konuş ama eline büyük değnek al'' sözünü hatırlatan Obama, İran'ı, ABD'nin azmini imtihan etmemesi konusunda uyardı.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de aynı kürsüden yaptığı konuşmasında “İran rejiminin nükleer silah sahibi olmasının tüm dünya için bir tehdit olduğunu” ifade etti ve ekledi: “İlk tercihimiz daima barıştan yana, fakat savaşa zorlanırsak inanın bana, galip geleceğiz.”