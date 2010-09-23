-OBAMA'DAN İRAN'A DİPLOMASİ KOŞULU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin İran'la diplomasiye açık olduğunu, ancak İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu ispatlaması gerektiğini söyledi. BM Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma yapan Obama, ''ABD ve uluslararası kamuoyu, İran ile görüş farklılıklarımıza bir çözüm arıyor. Kapı diplomasiye açıkken İran geçmeyi tercih etmeli. Ancak, İran hükümetinin net ve güvenilir taahhüdünü göstermesi ve dünyaya nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu teyit etmesi gerekir'' diye konuştu. Ülkesinin, artık El Kaide terör örgütünü bozguna uğratmaya odaklandığını ve örgüte karşı daha etkili mücadeleyi sürdürdüğünü kaydeden Obama, ABD ve ittifak güçlerinin, Afganistan'daki Taliban hareketini yenmeye çalıştığını ve Afgan hükümetinin gelecek yıl kendi güvenliğinin sorumluluğunu almaya başlamasına hazırlandığını belirtti. Nükleer silahların radikallerin eline geçmesini önlemeye çalıştıklarını kaydeden Obama, bağımsız Filistin ve İsrail'in güvenliği için bir yıl içinde bir anlaşmaya ulaşılabilmesi yönünde, BM ülkelerine barış çabaları çevresinde birlik olmaları çağrısında bulundu. ''Anlaşma olmadan daha çok kan döküleceğini'' vurgulayan Obama, İsrail'in, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimleri inşaatının durdurulmasına yönelik moratoryumu uzatması, İsrail ve Filistinlilerin barış görüşmelerini kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan, Obama kasım ayında Güneydoğu Asya ülkeleri ziyaretleri çerçevesinde Endonezya'ya gideceğini açıkladı. Daha önce 2 kez iç siyaset meseleleri nedeniyle Endonezya ziyaretini ertelemek zorunda kalan Obama'nın, bu ziyaretleri kapsamında ayrıca Güney Kore ve Japonya'ya da gitmesi bekleniyor.