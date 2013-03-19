Obama, İran'a kendi şairleriyle seslendi

ABD Başkanı Barack Obama, İran halkı için yayınladığı Nevruz mesajında, başkanlık görevine geldiğinden bu yana İran hükümetine bir fırsat sunduğunu belirterek, Tahran'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde ABD ile İran arasında yeni bir ilişkinin doğabileceği ve İran'ın uluslar camiasında hak ettiği konuma geri dönmeye başlayabileceğini söyledi.

İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kutlanan Nevruz dolayısıyla yayınladığı video mesajında doğrudan İran halkı ve liderlerine seslenen Obama, İranlıların Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Beyaz Saray'ın sitesinde Farsça alt yazılı olarak yayınlanan mesajında, ABD ile İran arasında yeni bir ilişkinin başlayabilmesi fırsatına değinen Obama, ''Göreve geldiğimden bu yana İran hükümetine bir fırsat sundum. Uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, ülkelerimiz arasında yeni bir ilişki olabilir ve İran, uluslar camiasında hak ettiği konuma geri dönmeye başlayabilir'' ifadesini kullandı.

'Bedeli İran halkı ödüyor'

"Bu Nevruz'da aileniz ve dostlarınızla bir araya gelirken, birçoğunuz, (İranlı) şair Hafız'ın, 'Mutluluk meyvesi veren dostluk ağacı dikin; sonsuz acılar veren düşmanlık fidanını kökünden sökün' şeklindeki dizelerini hatırlayacak. Yeni bir bahar başlarken, ülkelerimizin gerginliğin ötesine geçebileceğine dair umudumu koruyorum. Ve ülkelerimiz arasında, dostluk ve barış meyvesini veren yeni bir günün doğması için çalışmaya devam edeceğim"diyen Obama, sözlerine şöyle devam etti:

''On yıllardır süren güvensizliği aşmanın içerdiği zorlukların farkındayım. İran ve ABD arasındaki birçok farklılığı çözüme kavuşturmak, ciddi ve sürekli bir çabayı gerektirecek. Buna, dünyanın, bölgede ve ötesinde barış ve güvenliği tehdit eden İran'ın nükleer programı hakkındaki ciddi ve giderek artan kaygıları dahil.

İran'ın liderleri, nükleer programlarının tıbbi araştırma ve elektrik için olduğunu söylüyorlar. Ancak bugüne kadar uluslararası camiayı, nükleer faaliyetlerinin sadece barışçıl amaçlar taşıdığına dair ikna edemediler. Dünyanın, bu meseleyi ele alma kararlılığında birlik sergilemesi ve İran'ın şu anda çok yalnızlaşmış olmasının nedeni de bu. Liderlerinizin bu meseleyi ele almadaki isteksizliği yüzünden İran halkı yüksek ve gereksiz bir bedel ödemekte''