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Dünya

Obama'dan İran açılımına 1 yıl 'mola'

ABD Başkanı Obama, "tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle" İran'a yaptırımları 1 yıl uzattığını açıkladı

13 Mart 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama, "tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle" İran'a yönelik yaptırımların süresini bir yıl uzattığını açıkladı.

Obama, İran'ın, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine karşı bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini savunarak, 1995'te Bill Clinton yönetimi ile başlayan yaptırımların rutin şekilde bir yıl daha uzatıldığını belirtti.

Yaptırım süresini uzatmasına rağmen, nükleer çalışmaları, Afganistan'daki direnişle mücadele gibi konuları görüşmek üzere İran'la masaya oturabilecekleri mesajını veren Obama, Tahran yönetiminin de bu yönde olumlu adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Obama yönetimi, bu ay yapılması beklenen Afganistan'la ilgili uluslararası konferansa İran'ı da davet etmeyi düşünüyor. İran, olası teklifin gözden geçirileceğini açıklamıştı.

ABD, İran ile diplomatik ilişkilerini, 1979-81 yılları arasındaki rehine krizi sırasında kesmişti.

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