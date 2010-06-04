Obama'dan ilk açıklama

T24- ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'in Gazze'ye giden yardım gemilerine saldırısını "trajik" olarak niteledi, bu olayın Orta Doğu barış çabalarının ilerletilmesi için bir fırsat da sunabileceğini söyledi.



CNN televizyonunda Larry King'in sorularını yanıtlayan Obama, İsrail'in, Hamas'ın yönetimi altındaki Gazze Şeridi'ne dair "meşru güvenlik kaygıları" olduğunu belirtti.



CNN'de bu akşam yayınlanacak program öncesinde kanalın internet sitesinde bazı bölümleri verilen röportajda Obama, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının, "insanların ekonomik fırsatlar peşinde koşmalarını önlediğini" ifade etti.



Gemi filosuna baskını "trajik bir durum" olarak niteleyen Obama, "Bu olayı, Orta Doğu barış sürecini ilerletmek için bir fırsat olarak kullanmaya ihtiyacımız var" dedi.



"TÜRKİYE'NİN DE TÜM BU SÜREÇTE OLUMLU BİR SESİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"





ABD Başkanı Barack Obama, şunları söyledi: "Şu anda önemli olan, (bölgedeki) mevcut kördüğümden çıkmamız ve bu trajediyi (filo baskını) bir fırsat olarak kullanmamız. Böylece İsrail'in güvenlik kaygılarını nasıl karşılayabileceğimizi, ancak aynı zamanda da Filistinliler için fırsatlar açmaya nasıl başlayabileceğimizi, tüm ilgili taraflarla nasıl çalışabileceğimizi çözebiliriz.



Tüm bu süreçte Türkiye'nin de olumlu bir sesi olabileceğini düşünüyorum. Bu trajedi üzerinde çalıştığımızda ve herkesi bir araya getirdiğimizde, İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözüme nasıl ulaşabileceğimizi de çözebiliriz."



Başkan Obama, "gemi filosuna baskın konusunda İsrail'i kınamanın erken olup olmadığına" dair bir soru üzerine, şöyle konuştu: "Tüm gerçekleri bilmeye ihtiyacımız var. Ancak İsraillilere, Filistinlilere ve bölgedeki tüm taraflara, statükonun sürdürülemez olduğunu söylemek için erken değil. Barışı sağlamak için on yıllardır çalışıyoruz, ama işlemiyor. Filistinlilerin gerçek fırsata sahip olduğu ve İsrail'in komşularının da İsrail'in meşru güvenlik kaygılarını tanıdığı ve kendilerini barışa adadıkları bir duruma sahip olmamız lazım."



"GEREKSİZ CAN KAYIPLARI OLDU"



ABD Başkanı Barack Obama, İsrail’in Gazze’ye yardım götüren gemilerine saldırısıyla ilgili olarak, "Gereksiz can kayıpları oldu, dolayısıyla tüm yaşananların etkili biçimde soruşturulması çağrısında bulunuyoruz" dedi.



Obama, CNN televizyonunda Larry King’in sorularını yanıtlarken, "trajik" olarak nitelendirdiği olayı, Orta Doğu barış çabalarının ilerletilmesi için bir fırsat olarak kullanmaları gerektiğini söyledi.



Başkan Obama, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nin diğer üyeleriyle birlikte şiddete neden olan tüm eylemleri kınadığını açık dille ifade ettiğini belirtti.



"Trajik bir durumdu" diyen Obama, "Gereksiz can kayıpları oldu, dolayısıyla tüm yaşananların etkili biçimde soruşturulması çağrısında bulunuyoruz. İsraillilerin de bunu, uluslararası standartlara uyan bir soruşturmayı kabul edeceğini düşünüyorum, çünkü onlar da bu durumun İsrail’in uzun vadeli güvenliği için iyi bir şey olmadığının farkında" dedi.



Obama, şunları söyledi: "Elimizdeki şeyler şunlar; İsrail-Gazze sınırından İsrail kentlerine füzeler yağdığı sürece, bu ülkenin meşru güvenlik kaygılarının olduğu bir durum var ortada. Bu kentlere gittim ve insanların yatak odalarına giren füzelerin açtığı delikleri gördüm. Dolayısıyla İsrail’in meşru güvenlik kaygısı bulunuyor.



Diğer taraftan, Gazze’deki Filistinlilerin meslek edinme olanaklarına erişmeleri, iş kurmaları, ticaretle uğraşmaları ve geleceğe dönük fırsatlara sahip olmalarını engelleyen de bir ablukaya sahipsiniz."



"TÜRKİYE’NİN OLUMLU BİR SESE SAHİP OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Şu anda önemli olanın, bu kördüğümden çıkılması ve trajedinin fırsat olarak kullanılması olduğunu ifade eden Obama, "Böylece İsrail’in güvenlik kaygılarını nasıl karşılayabileceklerini, Filistinlilere fırsatlar sunmaya nasıl başlayabileceklerini, tüm ilgili taraflarla Filistin yönetimi, İsrailliler, Mısırlılar ve diğerleri, nasıl çalışabileceklerini ve Filistinliler ile İsraillilerin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri iki devletli bir çözüme nasıl ulaşılabileceği konusunda herkesi bir araya nasıl getirilebileceklerini çözebileceklerini" söyledi.



Obama, "bu trajedi üzerinde çalıştıklarında, Türkiye’nin de tüm bu süreçte olumlu bir sese sahip olabileceğini düşündüğünü" belirtti.



ABD Başkanı Obama, "İsrail’i kınamak için erken mi" sorusu üzerine de şunları kaydetti: "Tüm gerçekleri bilmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ancak İsraillilere, Filistinlilere ve bölgedeki tüm taraflara statükonun sürdürülemez olduğunu söylemek için erken değil. Bunu (barış çabalarını) on yıllardır parça parça yürütüyoruz ve bu işe yaramıyor. Filistinlilerin gerçek fırsata sahip olduğu, İsrail’in komşularının da İsrail’in meşru kaygılarını tanıdığı ve kendilerini barışa adadıkları bir duruma sahip olmanız lazım."