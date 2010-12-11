Obama'dan ile Erdoğan'a teşekkür ve WikiLeaks telefonu

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan-Obama görüşmesinde, Wikileaks internet sitesinde yer alan iddialar ve Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.



Başkan Obama'nın ayrıca Başbakan Erdoğan'a, İsrail'de meydana gelen orman yangını için Türkiye'nin yangın söndürme uçağı göndermesi nedeni ile teşekkür ettiği de kaydedildi.



Başbakanlık kaynakları, Erdoğan-Obama görüşmesine ilişkin detaylarla ilgili bilginin, yarın Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesine konulacağını bildirdi.





"İlişkileri etkilemez"



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin, uzun yıllara dayanan Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini konuştuğu ve geniş çapta bir dizi konuda birlikte çalışmaya olan bağlılıklarını yeniden vurguladıkları ifade edildi.



Obama'nın Erdoğan'a, Wikileaks'in "kabul edilemez eylemi" nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ettiği kaydedilen açıklamada, iki liderin, bu olayın, Türkiye ile ABD arasındaki yakın işbirliğini bozmayacağı veya etkilemeyeceği yönünde fikir birliği içinde olduğu bildirildi.





