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Dünya
Deutsche Welle

Obama'dan iklimi koruma çağrısı

'Küresel Lideler Arktik'te: İşbirliği, Yenilik, Angajman ve Dirençlilik Konferansı'nda konuşan ABD Başkanı Barack Obama, iklim değişikliği ile mücadelede yeterince hızlı hareket edilmediği eleştirisi yaptı.

01 Eylül 2015 13:40

 ABD Başkanı Barack Obama, iklim değişikliği ile mücadelede hızlı hareket edilmesini
istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Küresel Liderler Arktik'te:
İşbirliği, Yenilik, Angajman ve Dirençlilik Konferansı'nda konuşan ABD Başkanı
Barack Obama, "Yeterince hızlı davranmıyoruz" dedi. ABD'nin dünyanın en büyük
ekonomisi ve atmosfere zararlı sera gazı salınımında ikinci sırada gelen ülke olarak
küresel ısınmanın azaltılmasındaki rolünün bilincinde olduğunu belirten Obama,
ülkesinin sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Obama, iklim değişikliğinin artık çok da uzak bir sorun olmadığını, şimdi, şu anda
cereyan ettiğini belirtti. ABD Başkanı, iklim değişikliğinin ona karşı alınan önlemlerden
daha hızlı geliştiğini ve bu durumun değişmesi gerektiğini söyledi. Obama, küresel
ısınmanın sonuçlarına karşı da uyarıda bulundu. Sera gazı salınımının azaltılmaması
durumunda, ülkelerin sular altında kalabileceğini, şehirlerin yok olabileceğini belirten
Obama, Arktik bölgesinde iklim değişikliğinin hissedilmeye başladığını söyledi.
"İnsanların yaptıklarının iklimi değiştirdiğini biliyoruz" diyen Obama, insanların buluş
gücünün buna karşı çözüm üretebileceğini bildiğini vurguladı. 

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı aralık ayında Fransa'nın Paris kentinde yapılacak.
Konferansın amacı, Kyoto Protokolü'nün geçerliliğini kaybedeceği 2020 yılından
itibaren geçerlilik kazanacak, ulusalararası bağlayıcılığı olan bir iklim anlaşması
üzerinde uzlaşmaya varmak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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