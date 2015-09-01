Obama'dan iklimi koruma çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama, iklim değişikliği ile mücadelede hızlı hareket edilmesini

istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Küresel Liderler Arktik'te:

İşbirliği, Yenilik, Angajman ve Dirençlilik Konferansı'nda konuşan ABD Başkanı

Barack Obama, "Yeterince hızlı davranmıyoruz" dedi. ABD'nin dünyanın en büyük

ekonomisi ve atmosfere zararlı sera gazı salınımında ikinci sırada gelen ülke olarak

küresel ısınmanın azaltılmasındaki rolünün bilincinde olduğunu belirten Obama,

ülkesinin sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Obama, iklim değişikliğinin artık çok da uzak bir sorun olmadığını, şimdi, şu anda

cereyan ettiğini belirtti. ABD Başkanı, iklim değişikliğinin ona karşı alınan önlemlerden

daha hızlı geliştiğini ve bu durumun değişmesi gerektiğini söyledi. Obama, küresel

ısınmanın sonuçlarına karşı da uyarıda bulundu. Sera gazı salınımının azaltılmaması

durumunda, ülkelerin sular altında kalabileceğini, şehirlerin yok olabileceğini belirten

Obama, Arktik bölgesinde iklim değişikliğinin hissedilmeye başladığını söyledi.

"İnsanların yaptıklarının iklimi değiştirdiğini biliyoruz" diyen Obama, insanların buluş

gücünün buna karşı çözüm üretebileceğini bildiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı aralık ayında Fransa'nın Paris kentinde yapılacak.

Konferansın amacı, Kyoto Protokolü'nün geçerliliğini kaybedeceği 2020 yılından

itibaren geçerlilik kazanacak, ulusalararası bağlayıcılığı olan bir iklim anlaşması

üzerinde uzlaşmaya varmak.