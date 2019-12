-OBAMA'DAN HU'YA ''DEVLET YEMEĞİ'' WASHINGTON (A.A) - 20.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Washington'ı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Hu Cintao onuruna Beyaz Saray'da ''Devlet Yemeği'' verdi. Obama, yemekte yaptığı konuşmada, ''dünyanın en eski demokrasisi ABD ve dünyanın en eski medeniyetlerinden Çin olarak, bugün karşılıklı saygı içinde bir araya geldiklerini'' belirterek, ''Kültür ve perspektif açısından aramızdaki farklılıklara odaklanmak kolayken, halklarımızın paylaştığı değerleri de hiçbir zaman unutmayalım'' diyerek kadeh kaldırdı. ''İki ülke halklarının, tarih boyunca karşılıklı ilerleme için birlikte çalıştığını'' ifade eden Obama, ''200 yıldan uzun süre birlikte ticaret yaptık. İkinci Dünya Savaşı'nda birlikteydik. Çinli göçmenler ve Çinli Amerikalılar Amerika'nın inşasına yardım etti'' dedi. ''Çin ve Amerikan halklarının birlikte çalışarak, her geçen gün yeni fırsatlar yarattığını'' kaydeden Obama, ''Bugün hükümetlerimizin karşılıklı yararlar için de birlikte çalışabileceğini gösterdik'' ifadesini kullandı. -HU'DAN ABD'YE DOSTLUK MESAJLARI- Hu da ABD'de kendilerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ''dost Amerikan halkına, Çin halkının en iyi dileklerini ve ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesine destek veren, ABD'deki farklı sektörlerden kişilere samimi selamlarını ilettiğini'' belirtti. Ziyaretinin amacının, karşılıklı güveni artırmak, dostluğu ve işbirliğini güçlendirmek ve 21. yüzyılda olumlu, işbirliği içeren, kapsamlı bir ABD-Çin ilişkisini ilerletmek olduğunu ifade eden Hu, son yıllarda, özellikle de Obama'nın göreve gelmesinden bu yana, her iki tarafın ortak çabaları sayesinde ABD-Çin ilişkilerinin güçlü ilerleme kaydettiğini'' söyledi. Hu, mevcut koşullar altında iki ülkenin, geniş ortak çıkarları paylaşmanın yanı sıra tarihte hiç olmadığı kadar ortak zorlukla da karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, bu nedenle ikili ilişkilerin uzun vadeli, sağlam ve istikrarlı büyümesini muhafaza etmenin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını kaydetti. Çin Devlet Başkanı, Obama ile bugünkü görüşmelerinde, iki ülkenin tüm düzeylerde temaslarını artırması, diyalog ve iletişim yoluyla karşılıklı stratejik güveni güçlendirmesi, tüm alanlarda işbirliği ve görüş alışverişini yoğunlaştırması, uluslararası ve bölgesel meselelerde iletişim ve koordinasyonu artırması gereği hususunda görüş birliğine vardıklarını ifade etti. Hu, ''İlişkilerimizin tarihi gözden geçirildiğinde, aramızdaki ortak çıkarların, farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğu görülüyor'' dedi. Hu, ''ortak çabalar sayesinde, Çin ile ABD arasında işbirliğinin, iki ülke halklarının yararına daha fazla meyve vereceğinden, dünya barışı ve dünyanın kalkınması için yeni ve daha büyük katkılar sağlayacağından emin olduğunu'' sözlerine ekledi. Beyaz Saray'da Hu onuruna verilen yemek, Obama'nın göreve geldiğinden bu yana, Washington'ı ziyaret eden bir yabancı devlet başkanı onuruna verdiği üçüncü ''devlet yemeği'' oldu. Obama, daha önce de Hindistan ve Meksika Cumhurbaşkanlarına Beyaz Saray'da ''devlet yemeği'' vermişti. -YEMEK- Beyaz Saray'da 13 yıldan beri bir Çin Devlet Başkanına verilen ilk ''devlet yemeği'' özelliğini taşıyan davet, ıstakoz, elmalı pasta, biftek ve yerel şarapları içeren menüsü ve caz müziği performansıyla Amerikan hayat tarzına uygun düzenlendi. Yemeğe, aralarında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Amerikan yönetiminden çok sayıda bakan, çeşitli eyaletlerin valileri, milletvekilleri ve senatörler, ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, eski ABD Başkanları Jimmy Carter ve Bill Clinton, aralarında Coca-Cola Üst Yöneticisi Muhtar Kent'in de bulunduğu iş dünyası ve sanat çevresinin ünlü simaları, ünlü gazetecilerin de yer aldığı çok geniş bir davetli grubu katıldı. Çin Devlet Başkanı Hu, Washington'daki temasları kapsamında bugün ABD Kongresinde temaslarda bulunacak, Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleriyle görüşmeler yapacak.