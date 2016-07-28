T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Obama'dan 'Hillary şov'

ABD Başkanı Barack Obama Demokrat Parti kongresinde Hillary Clinton'un desteklenmesi için çağrıda bulundu.Obama, Clinton'dan daha uygun aday çıkmadığını vurguladı.

28 Temmuz 2016 12:02


ABD Başkanı Barack Obama Demokrat Parti'nin seçim kongresinde ısrarla eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Başkanlık yarışında desteklenmesi çağrısında bulundu. Obama delegelere hitaben yaptığı konuşmada, ‘hiçbir zaman Başkanlık görevine Clinton'dan daha uygun kadın ya da erkek bir adayın çıkmadığını', söyledi. Başkan Obama, Hillary Clinton'ın eski Başkanlardan eşi Bill Clinton'dan da daha ehil olduğunu belirtti.

Başkan Yardımcısı Joe Biden konuşmasında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Biden kongredeki konuşmasında Trump’ın ABD'nin nasıl yönetileceğinden ve ailelere nasıl yardım edilebileceğinden haberi olmadığını söyledi. Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de, Cumhuriyetçi adayın Başkanlık kifayetine sahip olmadığını belirtti.

Hillary Clinton Salı günü kongreye katılan delegelerin oylarıyla Başkan adaylığına seçilmişti. Böylece ABD tarihinde ilk kez bir kadın aday Başkanlık seçimine katılmış olacak. Clinton kongrenin kapanışında yapacağı konuşmada delegelere teşekkür edip adaylığı kabul ettiğini açıklayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Barack Obama Demokrat PartiHillary ClintonClintonBaşkanı Barack Obama Demokrat PartiDışişleri Bakanı Hillary Clinton BaşkanlıkBaşkanlıkObama Hillary ClintonBaşkanlardanBill ClintonBaşkan Yardımcısı Joe Biden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24