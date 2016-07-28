Obama'dan 'Hillary şov'



ABD Başkanı Barack Obama Demokrat Parti'nin seçim kongresinde ısrarla eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Başkanlık yarışında desteklenmesi çağrısında bulundu. Obama delegelere hitaben yaptığı konuşmada, ‘hiçbir zaman Başkanlık görevine Clinton'dan daha uygun kadın ya da erkek bir adayın çıkmadığını', söyledi. Başkan Obama, Hillary Clinton'ın eski Başkanlardan eşi Bill Clinton'dan da daha ehil olduğunu belirtti.

Başkan Yardımcısı Joe Biden konuşmasında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Biden kongredeki konuşmasında Trump’ın ABD'nin nasıl yönetileceğinden ve ailelere nasıl yardım edilebileceğinden haberi olmadığını söyledi. Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de, Cumhuriyetçi adayın Başkanlık kifayetine sahip olmadığını belirtti.

Hillary Clinton Salı günü kongreye katılan delegelerin oylarıyla Başkan adaylığına seçilmişti. Böylece ABD tarihinde ilk kez bir kadın aday Başkanlık seçimine katılmış olacak. Clinton kongrenin kapanışında yapacağı konuşmada delegelere teşekkür edip adaylığı kabul ettiğini açıklayacak.