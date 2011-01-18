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Dünya

OBAMA'DAN HARİRİ SUİKASTI AÇIKLAMASI WASHINGTON (A.A)

18 Ocak 2011 10:06

-OBAMA'DAN HARİRİ SUİKASTI AÇIKLAMASI WASHINGTON (A.A) - 18.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili soruşturmada hazırlanan ilk iddianamenin "Özel Mahkeme"'ye sunulmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Obama yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu karar, Lübnan'da işlenen faili meçhul suikastlerin sorumlularının cezasız kalmaması yolunda atılan önemli bir adım" ifadesini kullandı. Obama açıklamasında ayrıca, bu kararın "Lübnan halkı için adaletin uygulanması" anlamını taşıdığını da belirtti. İddianamenin "Özel Mahkeme"'ye sunulmasından dolayı Lübnan halkının çok önemli ve duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden Obama, ABD ve uluslararası camianın, Lübnanlı yetkilileri ve grupları heyecana kapılmamaya, sakin olmaya ve itidalli davranmaya çağırdını bildirdi. Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri ve 22 kişinin 14 Şubat 2005'te öldürüldüğü suikastle ilgili soruşturmada hazırlanan ilk iddianame, Lahey'deki BM Mahkemesine dün sunuldu. Refik Hariri suikastı için oluşturulan BM mahkemesinin yetkilisi Herman van Hebel, yaptığı açıklamada, suikasttan yaklaşık 5 yıl sonra savcı Daniel Bellemare'in dava ile ilgili ilk iddianameyi sunduğunu belirtmişti. Beklenen iddianame öncesinde Lübnan'da gerilim tırmanmış ve geçen hafta Hizbullah'ın bakanlarının hükümetten çekilmesiyle ülkede siyasi kriz patlak vermişti.

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