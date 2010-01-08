Obama'dan 'güvenlik zaafıyla mücadele' sözü

T24 - Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Barack Obama, Noel'de Detroit'e gitmekte olan yolcu uçağına terör saldırısı düzenlenme girişiminin ortaya çıkardığı güvenlik zaafının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.



BBC Türkçe'nin haberine göre ülkesinin istihbarat servislerinin kendi ifadesiyle ''bilinen bir teröristin'' Amerika'ya gelmekte olan uçağa binmesini engelleyemediklerini kabul eden Obama, hükümetin uçağa yönelik saldırı girişiminin yaşanmasına neden olan zaafların incelendiği çalışmanın sonuçlarını açıkladı.



Obama, yönetimin saldırıyı önleyebilecek bilgiye sahip olduğunu, ama istihbarat servislerinde yaşanan sistem zaafinın bu bilgilerin irdelenmesini önlediğini, Amerika'nın da bu nedenle saldırıya karşı savunmasız durumda kaldığını söyledi. Obama, sorunları gidermek için alınacak önlemleri de açıkladı.



Bu önlemler arasında yolculara ilişkin inceleme ve tarama işlemlerinin sıkılaştırılması, terör zanlılarının izlenmesine olanak sağlayan isim listesinin genişletilmesi, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın da vize işlemlerinde daha dikkatli olması direktifi verilmesi de var.



Obama'nın ardından bir açıklama yapan İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano da, önümüzdeki günlerde havacılık güvenliğini güçlendirmek için alınacak önlemleri almak amacıyla uluslararası muhataplarıyla biraraya geleceğini söyledi.



Amerikalı bakan ayrıca kendi havaalanlarına daha etkili güvenlik cihazlarının yerleştirileceğini ve yabancı ülkelerdeki havaalanlarının da kendi cihazlarını ve güvenlik süreçlerini elden geçirmeleri çağrısında bulunacaklarını kaydetti.



Napolitano ayrıca, bundan sonra uçuşlarda daha fazla güvenlik görevlisi bulunacağını da vurguladı.



Saldırı girişiminde bulunan Nijeryalı Öner Faruk Abdulmuttalip hakkında 290 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla dava açılmıştı.



Abdulmuttalip'in 550 bin terör şüphelisini içeren listede adının bulunduğu, ancak kendisinin uçağa binmesine engel oluşturacak ya da daha kapsamlı güvenlik kontrolünden geçmesini sağlayacak bir başka listede yer almadığı ortaya çıkmıştı.



23 yaşındaki zanlı bugün yargıç karşısına çıkarılacak ve tutukluluğuna devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.