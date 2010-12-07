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Dünya

OBAMA'DAN GBAGBO'YA İKİ SEÇENEK WASHINGTON (A.A)

07 Aralık 2010 11:40

-OBAMA'DAN GBAGBO'YA İKİ SEÇENEK WASHINGTON (A.A) - 07.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Afrika ülkelerinden Fildişi Sahilleri'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olduğu açıklanan Laurent Gbagbo'yu sert bir şekilde uyardığı bildirildi. Adını açıklamak istemeyen Amerikalı bir yetkili, Obama'nın hafta sonunda Gbagbo'ya diplomatik yolla bir uyarı mektubu ilettiğini belirtti. Obama'nın mektupta, Gbagbo'ya iki seçenek sunduğunu belirten yetkili, bunların seçim sonucunu kabul ederek iktidardan ayrılma ya da aksi takdirde uluslararası toplum tarafından dışlanma olduğunu kaydetti. Yetkili, Beyaz Saray yönetimi için Fildişi Sahilleri'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin "meşru galibinin" ise muhalefetin adayı Alassane Uattara olduğunu açıkladı. Gbagbo, Merkez Seçim Komisyonu'nun seçimi Uattara'nın kazandığı yönündeki kararını kabul etmemiş, yetkinin Anayasa Konseyi'nde olduğunu açıklamış, Anayasa Konseyi de seçimi Gbagbo'nun kazandığını bildirmişti.

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