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Dünya

Obama'dan 'füze kalkanına devam' sözü

Polonya, Rusya'nın güçlü muhalefetine rağmen, Obama'nın, Polonya topraklarında füze savunma sistemi inşa etme planlarını uygulama sözü verdiğini söyledi.

08 Kasım 2008 02:00

Polonya, ABD başkanlığına seçilen Barack Obama'nın Rusya'nın güçlü muhalefetine rağmen Polonya topraklarında füze savunma sistemi inşa etme planlarını uygulama sözü verdiğini söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Obama, bu sözü Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kacinski'yle yaptığı telefon konuşmasında dile getirdi. Rusya bu hafta başında Polonya sınırına füze yerleştirme ve buradaki füze savunma sistemlerini elektronik yöntemlerle bozma planları yaptığını ilan etmişti.

Barack Obama, ABD'de seçim kampanyası sırasında sistemi gözden geçireceğini ve Rusya'nın hedef alınmadığından emin olmak istediğini söylemişti.

Bu proje iki bölümden oluşuyor

Çek Cumhuriyeti'nde kurulacak süper güçlü radarlarla Asya hava sahaları kontrol altına alınacak. Ve Polonya'ya yerleştirilen 10 savunma füzesiyle de doğu istikametinden gelecek olası füzeler imha edilecek.

Moskova, bu sistemin kurulmasının kendisini tam anlamıyla hedef haline getireceğini savunuyor.

Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev, geçen hafta yaptığı ilk ulusa sesleniş konuşmasında, Moskova'nın bu sistemi nötr hale getireceği yolunda görüş belirtti, ayrıca Polonya sınırındaki Kaliningrad bölgesine de kısa mesafeli füzeler yerleştireceklerini dile getirdi.

ABD ordusu, savunma kalkanının Rus roketlerini yok etme becerisi olmayacağını ve temel amacın Ortadoğu'dan gelecek saldırılara karşı koruma sağlamak olduğunu savunuyor.

Polonya'nın açıklaması ayrıca yeni ABD Başkanı'nın, Rusya'nın tehditleri karşısında geri adım atmaya niyeti olmadığının da bir göstergesi.

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