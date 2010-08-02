T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'dan Filistinlilere mektup

ABD Başkanı Barack Obama doğrudan görüşmelere başlamaları için Filistinliler’e mektup gönderdi.

02 Ağustos 2010 03:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama doğrudan görüşmelere başlamaları için Filistinliler’e mektup gönderdi. Başkan Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas’a gönderdiği mektupta, İsrail’le şu anda yürütülen dolaylı görüşmelerin, doğrudan görüşme haline getirilmesini istedi. Filistinli yetkililere göre, mektupta ayrıca, bu isteğin reddedilmesi durumunda Amerika’yla Filistin Özerk Yönetimi arasındaki ilişkilerin zarar göreceği uyarısı yer alıyor.

Amerika'nın sesi Voa'da yer alan habere göre, Filistinli Baş Görüşmeci Saab Erakat bu mektuba yanıtı İsrail radyosunda açıklarken, “Görüşmelere derhal başlamayı umuyoruz,” şeklinde konuştu. Ancak Erakat, bazı koşulların bulunduğunu da hatırlattı. Bunlar, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun  Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Yahudiler için konut inşaatlarını durdurması ve İsrail’in, 1967 savaşında ele geçirdiği topraklar üzerinde Filistin devletinin kurulmasını kabul etmesi…
Erakat doğrudan görüşmelerin anahtarının İsrail Başbakanı Netanyahu’da olduğunu da sözlerine ekledi.


Netanyahu ise, Kudüs’te haftalık bakanlar kurulu toplantısında doğrudan görüşmelere koşulsuz başlanması gerektiğini savundu. Başbakan, başta Amerika olmak üzere uluslararası toplumun, Filistinliler’in daha fazla bahane öne sürmeden doğrudan görüşmelere başlanmasını istediğini belirtti. İsrail başbakanı, “Barış anlaşmasının tek yolu budur,” şeklinde konuştu.


Uzmanlar Mahmut Abbas’ın zor bir karar almak durumunda kalacağını söylüyor. Çünkü, bir yandan Filistin kamuoyu İsrail’den ödün vereceği garantisi alınmadan, yüzyüze görüşmelere başlanmasını istemiyor. Öte yandansa, doğrudan görüşmelere başlanamadığı taktirde dünyanın, Filistinliler’i, barış için doğan fırsatı kaçırmakla suçlama ihtimali bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24