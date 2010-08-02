Obama'dan Filistinlilere mektup

T24- ABD Başkanı Barack Obama doğrudan görüşmelere başlamaları için Filistinliler’e mektup gönderdi. Başkan Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas’a gönderdiği mektupta, İsrail’le şu anda yürütülen dolaylı görüşmelerin, doğrudan görüşme haline getirilmesini istedi. Filistinli yetkililere göre, mektupta ayrıca, bu isteğin reddedilmesi durumunda Amerika’yla Filistin Özerk Yönetimi arasındaki ilişkilerin zarar göreceği uyarısı yer alıyor.



Amerika'nın sesi Voa'da yer alan habere göre, Filistinli Baş Görüşmeci Saab Erakat bu mektuba yanıtı İsrail radyosunda açıklarken, “Görüşmelere derhal başlamayı umuyoruz,” şeklinde konuştu. Ancak Erakat, bazı koşulların bulunduğunu da hatırlattı. Bunlar, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Yahudiler için konut inşaatlarını durdurması ve İsrail’in, 1967 savaşında ele geçirdiği topraklar üzerinde Filistin devletinin kurulmasını kabul etmesi…

Erakat doğrudan görüşmelerin anahtarının İsrail Başbakanı Netanyahu’da olduğunu da sözlerine ekledi.



Netanyahu ise, Kudüs’te haftalık bakanlar kurulu toplantısında doğrudan görüşmelere koşulsuz başlanması gerektiğini savundu. Başbakan, başta Amerika olmak üzere uluslararası toplumun, Filistinliler’in daha fazla bahane öne sürmeden doğrudan görüşmelere başlanmasını istediğini belirtti. İsrail başbakanı, “Barış anlaşmasının tek yolu budur,” şeklinde konuştu.



Uzmanlar Mahmut Abbas’ın zor bir karar almak durumunda kalacağını söylüyor. Çünkü, bir yandan Filistin kamuoyu İsrail’den ödün vereceği garantisi alınmadan, yüzyüze görüşmelere başlanmasını istemiyor. Öte yandansa, doğrudan görüşmelere başlanamadığı taktirde dünyanın, Filistinliler’i, barış için doğan fırsatı kaçırmakla suçlama ihtimali bulunuyor.