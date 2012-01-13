-Obama'dan federal hükümeti küçültme teklifi WASHINGTON (A.A) - 13.01.2012 - ABD Başkanı Barack Obama, federal hükümetin daha küçük ve etkin hale gelmesini sağlamak amacıyla, hükümete bağlı 6 iş ve ticaret kurumunu tek çatı altında birleştirebilmek için Kongreden yetki istedi. Federal hükümetin büyüklüğü ve büyük bütçe açığı nedeniyle sürekli eleştiri altında olan Obama yönetimi, bu konudaki eleştirilere yanıt olarak yeni bir hamle yaptı. Obama, Kongreye, ihracatın artırılmasına katkı sağlaması için hükümete bağlı 6 iş ve ticaret kurumunun bir araya getirilmesine yönelik teklif sundu. Bu kapsamda, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, ABD İhracat-İthalat Bankası, Denizaşırı Özel Yatırım Kurumu, Ticaret ve Gelişim Ajansı, Küçük İşletmeler İdaresi ve Ticaret Bakanlığının bir bölümü tek çatı altında birleştirilecek. Ticaret Bakanlığına bağlı olan Ulusal Okyunus ve Atmosfer Kurumu İçişleri Bakanlığına bağlanacak. Böylece, hem federal hükümetin daha küçük ve etkili hale getirilmesi hem de kurumlar arasındaki bürokrasinin azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca, Obama, bu sayede 10 yılda 3 milyar dolar tasarruf edebilmeyi ve ihracatın da 5 yılda 1.57 trilyon dolardan 3.14 trilyon dolara çıkarılabilmesini hedefliyor. Obama, bu adımıyla, seçim kampanyalarında federal hükümetin büyüklüğüne yönelik kendisini hedef alan Cumhuriyetçi adayların eleştirilerin de önünü kesmeye çalışıyor. Kongre, Obama'nın istediği bu düzenleme yetkisini, 1984 yılından bu yana başkanlara vermeyi durdurdu. Beyaz Saray'a göre bu durum hükümetin giderek büyümesi ve bürokrasinin artmasına, benzer işleri yapan birçok kurumun ortaya çıkmasına neden oldu. -''Kongreyle veya Kongresiz''- Obama da konuyla ilgili Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. ''Şu anki hükümet, ihtiyacımız olan hükümet değil'' diyen Obama, ABD'nin 21. yüzyılın ekonomisinde, 20. yüzyılın devlet yapısına sahip olduğunu söyledi. Bu noktada, belirlenen 6 kurumun birleştirilebilmesi için Kongreden yetki isteyen Obama, bu yetkisini sadece daha küçülen ama daha etkili ve iyi hizmet veren bir federal devlet ortaya çıkarmaya yönelik reformlar için kullanacağını vurguladı. Obama, izleyicilere, karmaşık bir sistem olduğu açıkça belli olan bir tablo göstererek, girişimcilerin en basit sorularına yanıt ararken bile bu tabloda görülen birçok kurumla aynı anda baş etmek zorunda kaldığını belirterek, ''Bunu düzeltmek zorundayız'' dedi. Bu değişikliğin küçük işletmelere yarar sağlayacağına dikkati çeken Obama, ''Girişimcilerin, fikirlerini paylaşabileceği, patent ihtiyacını giderebileceği, üretime başladıkları gün ve mali desteğe ihtiyaçları olduğunda gelebilecekleri, ihracat yapmaya hazır hale geldiklerinde başvuracakları karşılarında sadece bir tane bölüm olacak'' dedi. Obama, tüm ticaret kurumlarının, tek bir kurum altında birlikte çalışmasının daha iyi ihracat yapılabilmesini sağlayacağını dile getirerek, bu sayede işletmelere de büyümeleri için daha çok yardım edebileceklerini, zamandan kazanacaklarını ve vergi mükelleflerinin paralarından tasarruf edileceğini bildirdi. Kongreye de mesaj gönderen Obama, ''Kongre ile veya Kongre olmadan, bu işin ucunu bırakmayacağım. Ama bunun Kongre ile birlikte yapılacağından umutluyum, çünkü bu, iki partili bir desteğin sağlanabileceği bir alan. Hükümeti daha esnek, daha stratejik, daha küçük hale getirmek tek partinin konusu olmamalı'' dedi. Ekonomiyi yeniden inşa etmek ve orta sınıfın geçen 10 yılda kaybettiği güvenlik hissini tekrar kazandığından emin olmak için her gün mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten Obama, ''Bu onlar için bir kırılma noktası ve Washington'dan bu konuda bir hareketlilik olması gerekiyor'' diye konuştu.