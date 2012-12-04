Obama'dan Esed'e kimyasal silah uyarısı

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye lideri Beşar Esed'ın halkına karşı kimyasal silah kullanması halinde 'sonuçlarına katlanacağını' söyledi.

Obama, "Dünya izliyor. Kimyasal silah kullanımı kabul edilemez" dedi.

Bir Suriyeli yetkili ise "eğer varsa", "hiçbir koşulda asla" bu silahların kullanılmayacağını söyledi.

Bu arada Birleşmiş Milletler "zaruri olmayan tüm uluslararası personelini" Suriye'den çekme kararı aldı.

100 personelden 25'inin bu hafta içinde ülkeyi terk edebileceği belirtilirken Şam dışındaki insan yardım operasyonları askıya alındı.

'Dünya izliyor'

ABD Başkanı Obama, For McNair'deki National Defense University'de (Ulusal Savunma Üniversitesi) nükleer silahların yayılmasını engellemeye ilişkin konuşmasında "Libya'daki nükleer malzemeler ya da Suriye'deki kimyasal silahlar olsun silahların yayılmasını engellemeye çalıştık. 20'inci yüzyılın daha kötü olan silahlarıyla 21'inci yüzyılın karartılmasına izin veremeyiz" dedi.

Obama şöyle devam etti:

"Bugün Esed ve emri altındakilere şunu açıkça söylemek istiyorum, trajik bir hata yaparak bu silahları kullanırsanız, sonuçları olur ve siz sorumlu tutulursunuz."

Ancak Şam, kimyasal silah kullanmaya hazırlandığı iddilarını reddetti.

Suriye televizyonuna göre dışişleri bakanlığından bir sözcü "Suriye, hiçbir koşul altında, asla kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmayacak. Tabii bu tür silahları varsa.."dedi.

Suriye'nin hardal ve sarin gazları dahil kimyasal silahları olduğuna ve bunların ülkenin farklı bölgelerine yayılmış onlarca tesiste tutulduğuna inanılıyor.

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA, bu silahların uçak ve helikopter , balistik füze ve top mermileriyle kullanılabileceğini söyledi. (BBC Türkçe)