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Dünya
Deutsche Welle

Obama'dan 'eşcinsel terapisi' yasağına destek

ABD Başkanı Obama, eşcinselleri 'iyileştirip' heteroseksüel yapmayı hedefleyen tartışmalı 'dönüştürme terapisi'nin yasaklanmasına yeşil ışık yaktı.

09 Nisan 2015 16:29


ABD Başkanı Barack Obama eşcinsellere yönelik "dönüştürme terapisi" uygulamasının yasaklanması için yeşil ışık yaktı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada tartışmalı uygulamanın yasaklanmasını talep eden ve 120 bin kişinin imzaladığı kampanyanın desteklendiği belirtildi. Açıklamada "Bilimsel bulguların ezici çoğunluğu, bu konuşma terapisinin, özellikle de gençler üzerinde uygulandığında ne tıbbi ne de etik açıdan uygun olduğunu ve önemli hasarlara yol açtığını göstermektedir" ifadelerine yer verildi. O nedenle Başkan Obama’nın gençler üzerinde yapılan bu tarz terapilerin yasaklanması taraftarı olduğu belirtildi.

İmza kampanyası 17 yaşındaki transseksüel bir gencin söz konusu "dönüştürme terapisi" nin ardından intihar etmesine tepki olarak başlatılmıştı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada "Bu sadece bir kişinin hikayesi değil, aksine aynı duruma maruz kalan sayısız gencin hikayesi" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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