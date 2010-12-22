-OBAMA'DAN EŞCİNSEL ASKERLERE VİZE WASHINGTON (A.A) - 22.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, seçim kampanyasında verdiği bir sözü yerine getirerek, eşcinsellerin cinsel kimliklerini gizlemeden orduda görev yapabilmelerini öngören yasayı imzaladı. Obama, 2008'deki seçim kampanyasında gay, lezbiyen ve biseksüellerin cinsel kimliklerini saklamalarını, aksi halde işten atılmayı göze almalarını öngören 17 yıllık "sorma, söyleme" politikasına son verme sözü vermişti. Barack Obama, "Bu ülkeyi savunmaktan başka bir şey istemeyen gay veya heteroseksüel tüm Amerikalılara diyorum ki, ülkenizin size ihtiyacı var, ülkeniz sizi istiyor ve dünyanın şimdiye kadar gördüğü en iyi ordunun saflarına kabul etmekten gurur duyacağız" dedi. Pentagon yetkililerinin eski politikayı rafa kaldırmadan önce yeni yasanın uygulama planlaması üzerindeki çalışmaları tamamlamaları gerekiyor.