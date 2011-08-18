-Obama'dan Esad'a çekilme çağrısı WASHINGTON (A.A) - 18.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad için çekilme vaktinin geldiğini belirtti. Obama yayımladığı bildiride, Beşşar Esad'a, demokratik geçişi yerine getirmesi veya istifa etmesi gerektiğini birçok kez anlattıklarını, Esad'ın bu geçişi yapmadığını, Suriye halkının çıkarı için Esad'ın çekilmesinin vaktinin geldiğini kaydetti. Suriye yönetimine karşı çok sert yaptırımlar uygulanacağını açıklayan Obama, ABD'nin, Suriye halkının değişim talebine riayet edeceğini ifade etti.