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Dünya

OBAMA'DAN EROĞLU'NA TEŞEKKÜR MESAJI LEFKOŞA (A.A)

29 Temmuz 2011 15:55

-OBAMA'DAN EROĞLU'NA TEŞEKKÜR MESAJI LEFKOŞA (A.A) - 29.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na bir mektup göndererek, ABD'nin bağımsızlığının 235. yıl dönümü dolayısıyla yolladığı kutlama mesajına teşekkür etti. KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Obama, mesajında ''Amerikalıların bağımsızlık gününde, ABD'nin üzerine kurulduğu demokrasi ve özgürlük ideallerini hatırlanmakta olduğunu'' ifade etti. ''Günümüz dünyasının zorluklarıyla mücadelede bu ideallerin hala geçerli olduğunu'' vurgulayan ABD Başkanı Obama, ''bu ideallerden bir gün tüm insanlığın faydalanacağını ümit ettiğini'' belirtti.

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