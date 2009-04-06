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Obama'dan Erdoğan'a NATO sözü

Başbakan Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Obama'nın, NATO konusunda özel çaba sarf edeceği sözünü verdiği öğrenildi.

06 Nisan 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında yapılan görüşmede, Ortadoğu, PKK terörü, NATO konusu, ikili ilişkiler ve ekonomi konularının ele alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Obama, "Türkiye, İsrail ve Suriye arasında süren barış görüşmelerini yakından takip ettiğini ve bu çabaların devam etmesinin Ortadoğu barışı için çok faydalı olacağını" söylediği bildirildi.

NATO'da işbirliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Obama, Türkiye'nin NATO'ya büyük katkıları olduğunu dile getirdi.

Obama, Türkiye-Ermenistan, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin gündeme geldiği görüşmede, ayrıca PKK terör örgütü konusundaki düşüncelerini de yineledi.

Terör örgütünün bitirilmesi konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini dile getiren Obama, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması konusunda karşılıklı olarak daha fazla çaba sarfetmenin gerekliliği üzerinde durdu.

ABD Başkanı Obama, NATO konusunda ABD'nin garantörlüğünde çözülen genel sekreterlikle ilgili verilen sözlerin gerçekleşmesi konusunda kişisel olarak bunun üzerinde durduğunu ve gerçekleşmesi için de özel olarak çaba sarf edeceğini belirtti.

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