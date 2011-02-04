Obama'dan darbe çağrısı

T24 - Obama, Mısır'daki ‘develi baskın’ın ardından Mısır ordusunu yönetime el koymaya çağırdı



Mısır lideri Hüsnü Mübarek’i “hemen demokrasiye geçmesi için” uyaran ABD Başkanı Obama, göstericilerin üzerine düzenlenen ‘develi baskın’ın ardından Mısır ordusunu yönetime el koymaya çağırdı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ortadoğu’da 30 yıldır ABD’nin en sadık müttefiklerinden biri olan Hüsnü Mübarek, yine Washington’u uluslararası arenada en zor duruma düşüren lider oldu. Obama iktidarının “demokrasi”, “özgür düşünce”, “insan hakları” söylemlerine karşılık istifasını isteyen halkının üzerine develi militanlarını gönderen Mısır lideri, Obama’nın sabrını taşırdı. Olayı çok yakındna izleyen İsrail istihbaratına yakın Debka sitesinin haberine göre ABD Başkanı, develi, bıçaklı, baltalı baskının görüntülerini Oval Ofis’te izledikten sonra “artık yeter” dedi ve düğmeye bastı. Obama, Mübarek ile yaptığı 30 dakikalık telefon görüşmesinde Mısır liderine, “Siviller üzerine şiddet uygulama. Halkın protesto hakkını engelleme. Demokrasiye geçişi hemen gerçekleştir” diye uyarıda bulunmuş olmasına rağmen Mübarek’in bu kanlı oyunu sonrası Genelkurmay Başkanı Mike Mullen’a, “Mısır ordusu ile temasa geçin ve yönetime el koymaları gerektiğini açık bir dille anlatın” talimatını verdi.





Yardımı unutun



Mullen İsrail Genelkurmay Başkanı Sami İnan’ı arayarak bu mesajı iletti. Aynı ültimatom, ABD Savunma Bakanı Robert Gates tarafından Mısırlı meslektaşına da iletildi. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Mübarek’in kendine yardımcı atadığı Ömer Süleyman’ı arayıp, “Mübarek rejimi önümüzdeki saatlerde bitmezse ABD’nin her yıl verdiği 1.3 milyar dolarlık hibe yardımını unutun” dedi. Beyaz Saray sözcüsü de Mısırla ilgili soruları, “Başkanın tavrı belli. Değişim şimdi olmalı dediyse şimdi olmalı” dedi. “Bu Mübarek’in istifasını istediğiniz anlamına mı geliyor” şeklindeki ısrarlı sorular üzerine yeniden, “Şimdi demek şimdi demektir” yanıtını verdi.