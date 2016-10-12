Obama'dan Cumhuriyetçilere çağrı: Trump'ı dışlayın

ABD Başkanı Barack Obama, üst düzey Cumhuriyetçi Partililerden, partinin başkan adayı Donald Trump'a verdikleri desteği resmen geri çekmeleri çağrısında bulundu.

Obama, Demokrat Partili Başkan Adayı Hillary Clinton'a destek için katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, Trump'ın tartışma yaratan sözlerini kınayıp hala Beyaz Saray'a gitmesi için destek vermenin anlamsız olduğunu söyledi.

Trump'ın kadınlar için aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve küfür ettiği videonun ortaya çıkmasından bu yana çok sayıda üst düzey Cumhuriyetçi Partili, Trump ile aralarına mesafe koydu.

Trump ise bu isimleri sadakatsizlikle suçladı.

Trump, özellikle "zayıf ve etkisiz" bir lider olarak tanımladığı Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'a tepki gösterdi.

Obama, Kuzey Carolina'daki Greensboro kentinde düzenlenen mitingdeki konuşmasında, üst düzey Cumhuriyetçi siyasetçilerin hala nasıl Trump'ın başkan olmasına destek verdiklerini sorguladı.

Obama, "Şu anda insanların 'Ağır şekilde kınıyoruz, gerçekten onaylamıyoruz ama hala destek veriyoruz' dediklerini duyuyoruz. Hala başkan olması gerektiğini düşünüyorlar ve ben buna anlam veremiyorum" dedi.

Obama, Trump'ın kadınlar hakkındaki sözlerinin, bir dükkanda çalışmasını bile engelleyeceğini vurguladı.

"7-Eleven'a bir iş başvurusu yaparken bile kabul edilemeyecek şeylerin söylendiği bir durum var" dedi.

Obama'nın konuşması sırasında sözleri Clinton karşıtları tarafından kesildi. Ancak Obama "İşte bu demokrasinin işlediğinin göstergesi. Harika" dedi.

2005 yılındaki kayıt Trump'ın konuk olarak katıldığı gittiği bir TV dizisi çekimlerinden önce alındı.

Kayıtta Trump, stüdyoya gitmeden önce bir otobüste program sunucusuyla sohbet ediyor.

Otobüsü dışarıdan görüntüleyen kamera bu sırada otobüs içindeki konuşmaları da kaydediyor.

Bu sohbette kadınlar hakkında aşağılayıcı ve küfürlü ifadeler kullanılıyor.

Videonun ortaya çıkmasından bu yana 331 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin yaklaşık yarısı ve bazı valiler Trump'ın videoda kullandığı sözleri kınadı. Yüzde 10'u da Trump'ın adaylıktan çekilmesi çağrısı yaptı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da, Trump'ın videodaki sözlerini savunmayacağını söylemişti.

Ryan, Cumhuriyetçi partililere bunun yerine Kogre seçimlerine odaklanacağını belirtmişti.

Trump, desteğini geri çeken Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ı "zayıf ve etkisiz bir lider" olarak tanımladı.

Trump Twitter'da paylaştığı mesajlarda üzerindeki "zincirlerin" kırıldığını söyledi ve böylece "Amerika için istediği gibi mücadele edebileceğini" savundu.

Donald Trump, sözlerini kınayan John McCain için de "ağzı bozuk" dedi.