-Obama'dan ''çok özel'' plan sözü DECORAH (A.A) - 16.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Kongre eylül ayında çalışmaya başladığında ekonomiyi desteklemek için ''çok özel'' plan sunma sözü verdi. Obama, ABD'nin orta batısını kapsayan otobüs turunun ilk durağı Iowa eyaletinin Decorah kentini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ''Onlara (milletvekilleri) eylül ayında geldiklerinde istihdam yaratmak ve bütçe açığımızı kontrol altına almak amacıyla ekonomiyi desteklemek için çok özel plan sunacağım'' dedi. Barack Obama, vergilerin artması riski bulunması nedeniyle, eski ABD Başkanı George Bush döneminden kalma vergi kesintilerinin 2012 yılı sonuna kadar uzatılması konusunda uzlaşmaya varmak zorunda kaldığını ifade etti. Obama, Kongre'ye, istihdam vergisi kesintilerinin süresini uzatması, serbest ticaret anlaşmalarını sonuçlandırması ve istihdam yaratmak için altyapı projelerini teşvik etmesi çağrısını yineledi. ABD Başkanı Obama'nın, bugün Iowa eyaletinin Poesta bölgesinde başkanlık edeceği ''Beyaz Saray Kırsal Ekonomik Forumu''nda kırsal kesimde istihdamın desteklenmesi için atılacak adımları açıklaması bekleniyor. Konuşma metnine göre, ''Birçok Amerikalı, kırsal kesimlerde yaşayanlar dahil zor günlerden geçiyor'' diyecek Obama'nın, gelecek beş yılda küçük işletmeler için 350 milyon dolar fon desteği, özel sermayeden yararlanmanın düzeltilmesi, iş araştırmanın ve eğitim hizmetlerinin genişletilmesi ve sağlık hizmetlerinden faydalanmanın iyileştirilmesi dahil kırsal kesimlerin ekonomisinin desteklenmesi gibi bir dizi önlemi açıklayacağı tahmin ediliyor.