Obama'dan Clinton'a tam destek

ABD Başkanı Barack Obama, temmuz ayı sonundaki parti kongresinde başkan
adaylığı kesinleşen eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'a açık destek verdi. Perşembe
akşamı yayınlanan video mesajında Clinton'ın yanında olduğunu açıklayan Obama,
"Bu görev için daha nitelikli birinin olduğunu sanmıyorum" dedi.
Hillary Clinton twitter hesabından Obama'nın video mesajını paylaşırken, "Bir araya
geldiğimizde sadece Kasım'daki seçimleri kazanmayacağız, aynı zamanda
kaydettiğimiz gelişmeleri de ilerleteceğiz" dedi.
Başkan Obama'nın Hillary Clinton'a destek açıklaması, Cumhuriyetçilerin başkan
adayı olması kesinleşen Donald Trump'ı kızdırdı. Trump, Obama'yı kendi
politikalarını Clinton üzerinden sürdürmeye çalışmakla
suçladı.
Sanders yarışa devam ediyor
Obama'nın tam destek açıklamasının ardından, Demokratların diğer aday adayı
Bernie Sanders üzerindeki baskı da arttı. Geçen salı altı eyalette yapılan ön seçimlerin
ardından Clinton'ın adaylığı kesinleşince Sanders'in yarıştan çekilmesi bekleniyordu.
Ancak Sanders temmuz ayındaki parti kongresine kadar yarışı sürdüreceğini açıkladı.
Başkan Obama'nın perşembe akşamı Sanders ile yüz yüze bir görüşme yaptığı
belirtiliyor. Demokratlar'da son ön seçim salı günü yapılacak. Ancak sonucun başkan
adaylığı açısından artık bir önemi bulunmuyor.
Obama ve Clinton'ın birlikte ilk seçim kampanyasını önümüzdeki
hafta Wisconsin'de
yapması planlanıyor. Obama ve Clinton 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde
Demokratların başkan adayı olma yarışında kıran kırana bir mücadele vermiş,
ardından Başkanlık seçimlerini kazanan Obama, partili rakibini dışişleri bakanlığı
görevine getirmişti.