Obama'dan Clinton'a tam destek

ABD Başkanı Barack Obama, temmuz ayı sonundaki parti kongresinde başkan

adaylığı kesinleşen eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'a açık destek verdi. Perşembe

akşamı yayınlanan video mesajında Clinton'ın yanında olduğunu açıklayan Obama,

"Bu görev için daha nitelikli birinin olduğunu sanmıyorum" dedi.

Hillary Clinton twitter hesabından Obama'nın video mesajını paylaşırken, "Bir araya

geldiğimizde sadece Kasım'daki seçimleri kazanmayacağız, aynı zamanda

kaydettiğimiz gelişmeleri de ilerleteceğiz" dedi.

Başkan Obama'nın Hillary Clinton'a destek açıklaması, Cumhuriyetçilerin başkan

adayı olması kesinleşen Donald Trump'ı kızdırdı. Trump, Obama'yı kendi

politikalarını Clinton üzerinden sürdürmeye çalışmakla

suçladı.

Sanders yarışa devam ediyor

Obama'nın tam destek açıklamasının ardından, Demokratların diğer aday adayı

Bernie Sanders üzerindeki baskı da arttı. Geçen salı altı eyalette yapılan ön seçimlerin

ardından Clinton'ın adaylığı kesinleşince Sanders'in yarıştan çekilmesi bekleniyordu.

Ancak Sanders temmuz ayındaki parti kongresine kadar yarışı sürdüreceğini açıkladı.

Başkan Obama'nın perşembe akşamı Sanders ile yüz yüze bir görüşme yaptığı

belirtiliyor. Demokratlar'da son ön seçim salı günü yapılacak. Ancak sonucun başkan

adaylığı açısından artık bir önemi bulunmuyor.

Obama ve Clinton'ın birlikte ilk seçim kampanyasını önümüzdeki

hafta Wisconsin'de

yapması planlanıyor. Obama ve Clinton 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde

Demokratların başkan adayı olma yarışında kıran kırana bir mücadele vermiş,

ardından Başkanlık seçimlerini kazanan Obama, partili rakibini dışişleri bakanlığı

görevine getirmişti.