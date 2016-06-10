T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Obama'dan Clinton'a tam destek

ABD Başkanı Barack Obama, Demokratların başkan adayı olması kesinleşen Hillary Clinton'a tam destek açıklaması yaptı. İkili seçim kampanyasını birlikte yürütecek.

10 Haziran 2016 12:04

ABD Başkanı Barack Obama, temmuz ayı sonundaki parti kongresinde başkan
adaylığı kesinleşen eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'a açık destek verdi. Perşembe
akşamı yayınlanan video mesajında Clinton'ın yanında olduğunu açıklayan Obama,
"Bu görev için daha nitelikli birinin olduğunu sanmıyorum" dedi.

Hillary Clinton twitter hesabından Obama'nın video mesajını paylaşırken, "Bir araya
geldiğimizde sadece Kasım'daki seçimleri kazanmayacağız, aynı zamanda
kaydettiğimiz gelişmeleri de ilerleteceğiz" dedi.

Başkan Obama'nın Hillary Clinton'a destek açıklaması, Cumhuriyetçilerin başkan
adayı olması kesinleşen Donald Trump'ı kızdırdı. Trump, Obama'yı kendi
politikalarını Clinton üzerinden sürdürmeye çalışmakla
suçladı.

Sanders yarışa devam ediyor

Obama'nın tam destek açıklamasının ardından, Demokratların diğer aday adayı
Bernie Sanders üzerindeki baskı da arttı. Geçen salı altı eyalette yapılan ön seçimlerin
ardından Clinton'ın adaylığı kesinleşince Sanders'in yarıştan çekilmesi bekleniyordu.
Ancak Sanders temmuz ayındaki parti kongresine kadar yarışı sürdüreceğini açıkladı.

Başkan Obama'nın perşembe akşamı Sanders ile yüz yüze bir görüşme yaptığı
belirtiliyor. Demokratlar'da son ön seçim salı günü yapılacak. Ancak sonucun başkan
adaylığı açısından artık bir önemi bulunmuyor.

Obama ve Clinton'ın birlikte ilk seçim kampanyasını önümüzdeki
hafta Wisconsin'de
yapması planlanıyor. Obama ve Clinton 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde
Demokratların başkan adayı olma yarışında kıran kırana bir mücadele vermiş,
ardından Başkanlık seçimlerini kazanan Obama, partili rakibini dışişleri bakanlığı
görevine getirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Barack Obama DemokratlarınHillary ClintonBaşkanı Barack ObamaClintonObamaKasımObama Hillary ClintonCumhuriyetçilerinDonald TrumpDemokratlarınBernieSandersWisconsinBaşkanlıkDeutsche Welle Türkçe DWrtr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24