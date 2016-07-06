Obama'dan Clinton’a övgü



ABD Başkanı Barack Obama ile Demokratların müstakbel başkan adayı Hillary Clinton seçim kampanyasında birbirlerine sarılarak boy gösterdi. Obama, Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde kürsüye çıkan Hillary Clinton için güzel sözler söyleyerek, ona destek verdi.

Barack Obama, “Buradayım çünkü Hillary'e inanıyorum. Ona olan güvenimin karşılığını her zaman aldım“ dedi. ABD Başkanı, Clinton'ın özellikle güvenilirliğine vurgu yaptığı konuşmasında onun deneyimini, muhakeme gücünü, mücadeleci ruhunu, ideallerini de övdü.

Hillary Clinton 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olmak için Demokrat Parti'de Barack Obama'ya karşı yarışmış, ancak Obama yarıştan galip çıkmıştı. Obama, eski rakibi Clinton'ı ilk başkanlık döneminde dişişleri bakanlığı görevine atadı.

ABD Başkan‘ı, “Bu görev için onun kadar kalifiye bir erkek ya da kadın bugüne kadar çıkmadı. Şimdiye kadar hiç!“ diyerek Hillary Clinton'a olan güvenini dile getirdi.

FBI‘dan Clinton'a eleştri

Ancak yapılan kamuoyu araştırmalarında seçmenin Clinton'a olan güveni azalmış görünüyor. Hillary Clinton'ın dışişleri bakanı olduğu dönemde bazı devlet yazışmalarını kişisel e–posta hesabı üzerinden yapması üzerine başlatılan soruşturma bu kayıpta etkili oldu.

Nitekim Clinton ile Obama gösterişli kampanyada birlikte boy göstermeden bir kaç saat önce Amerikan Federal Soruşturma Bürosu‘ndan (FBI), Clinton'a uyarı gibi açıklama geldi. FBI Başkanı James Comey, Clinton ya da çalışanlarının yasaları ihlal etme amacında olduğuna dair bir delil bulunmadığını bildirdi. Ancak Comey, Clinton'ın devlete ait gizli belgelerin olduğu yazışmaları kişisel elektronik postasından yapmasını ‘aşırı sorumsuz‘ bir davranış olarak nitelendirdi.

Hillary Clinton‘ın 2009-2013 yılları arasında kişisel e-postasından yaptığı resmi yazışmaların on binleri bulduğu söyleniyor. Clinton'ın e-postalarını kaydettiği kişisel bilgisayarı New York'taki evinde bulunuyordu. Romanyalı hacker Marcel Lazar bu bilgisayarı kolaylıkla kırdığını ve gizli belgelere ulaştığını iddia etmişti. Uzmanlar ise bunu doğrulayacak bir delil bulamadıklarını açıklamıştı.