Obama'dan Chrysler'in başvurusuna destek

ABD Başkanı Barack Obama, Chrysler'in iflas koruma başvurusunda bulunma kararını desteklediğini bildirdi.



Obama, yaptığı açıklamada, Chrysler'in, iflas korumadan hızla, daha canlı ve güçlü bir şirket olarak çıkacağını ifade ederek, General Motors'un, Chrysler gibi "geri döneceğini" ve toplumundaki eski yerini alacağını belirtti.



ABD Başkanı Obama, Chrysler'in Fiat ile ortaklığının şirkete "sadece hayatta kalma değil, başarılı olma" şansı da vereceğini söyledi.



ABD'li yetkililere göre, Chrysler'in, hükümetten 8 milyar dolara kadar kaynak alması bekleniyor. Şirketin iflas koruması 60 gün sürecek ve bu süreçte, Chrysler Fiat ile ortaklık görüşmelerini tamamlamak için zaman kazanacak.



Chrysler, Chapter 11 olarak adlandırılan iflas koruma başvurusuna New York'da bulunacak. Bu şirketin kapanacağı anlamına gelmiyor. Chapter 11 iflas başvurusu mahkemeye, şirket çalışmaya devam ederken borçluların ne kadar alacağına karar verme yetkisi tanıyor.

