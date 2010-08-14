Obama'dan camiye destek

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Beyaz Saray'daki yemekte Türkiye'yi, Washington Büyükelçisi Namık Tan izinde olduğu için Maslahatgüzar Süleyman Gökçe temsil etti. Yemekte, aralarında Müslüman büyükelçi ve diplomatlar, ülkedeki Müslüman toplum temsilcileri, Kongre'nin iki Müslüman üyesinden biri olan Andre Carson ile birlikte 100'ü aşkın davetli hazır bulundu.Obama, yemekteki konuşmasında 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in yakınına cami inşa edilmesi projesine destek verdi.



''Cordoba Evi'' adı verilen ve ülkede yoğun tartışmalara neden olan İslam Kültür Merkezi ve cami inşası projesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan Obama, şunları söyledi:



''Bu konunun yol açtığı hissiyatları anlıyorum. Sıfır Noktası (Ground Zero-saldırıdan önce İkiz Kulelerin yer aldığı bölge) gerçekten kutsal bir alan. Ancak şunu net olarak söyleyeyim; bir vatandaş ve başkan olarak, Müslümanların da bu ülkedeki herkes gibi, dinlerinin gerektirdiği ibadetleri yerine getirmede aynı hakka sahip olduğunu düşünüyorum. Bu, yerel yasalara ve kurallara uygun biçimde, aşağı Manhattan'daki özel mülkiyet üzerine bir ibadet yeri ve toplum merkezi inşa edilmesi hakkını da içeriyor. Burası Amerika ve dini özgürlüklere olan bağlılığımız sarsılmaz''.



Konuşmasında dini özgürlükler ve dini hoşgörünün öneminin ısrarla altını çizen ve bu ilkelerin ABD Anayasasında en başından beri desteklendiğini ifade eden Obama, El Kaide'nin İslam ile eşdeğer olmadığını da belirtti. Obama, "El Kaide'nin davası İslam değil, tamamen çarpıtılmış bir İslam. Bunlar dini lider değil, masum erkek, kadın ve çocukları öldüren teröristler. Dolayısıyla, bunlara karşı savaşıyoruz ve bu savaşı kazanacak olmamızın nedeni, sadece silahlarımızın değil, sahip olduğumuz değerlerin gücü" diye konuştu.



El Kaide'nin, diğer dinlere mensup kişilerden daha fazla Müslüman öldürdüğünü belirten Obama, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden masum Müslümanların da bu listeye dahil olduğunu vurguladı.





İslam'ın, büyük çeşitlilikleri içinde barındıran bir din olduğuna işaret eden Obama, Ramazan'ın, İslam'ın ABD'nin her zaman bir parçası olduğunun da bir hatırlatıcısı olduğunu aktardı. Obama, Beyaz Saray'da bilinen ilk iftar yemeğinin, bundan 200 yılı aşkın süre önce ABD'nin eski başkanlarından Thomas Jefferson tarafından ülkede görev yapan ilk Müslüman büyükelçisi olan Tunus Büyükelçisine verildiğini anlattı.