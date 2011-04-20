-OBAMA'DAN ''BÜTÇE AÇIĞI'' UYARISI WASHINGTON (A.A) - 20.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, bütçe açığını azaltmada başarısız olmanın ülke ekonomisine ciddi zarar vereceği uyarısında bulundu. Virginia eyaletinin Annandale kentinde Northern Virginia Community College'de öğrencilere seslenen Obama, Cumhuriyetçilerin federal bütçe sorunlarıyla ilgili planlarını eleştirerek, kendi planının Cumhuriyetçilerin planına göre ekonomik yükü daha adil dağıttığını ifade etti. Bütçe açığının kısılmasıyla ilgili harcama öncelikleri konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin eninde sonunda uzlaşma sağlayacağını tahmin ettiğini belirten Obama, ''İyimserim, umutluyum. İki taraf daha önce bir araya geldi. Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe açıklarını azaltmak için anlaşabileceğine inanıyorum, ancak bu kolay olmayacak. Bazı sert tartışmalar olacak'' diye konuştu. Konuşmasında öğrenci kredileri, benzin fiyatları ve sıkı bütçeye önem vereceğini vurgulayan ve gençlerden kendisini desteklemesini isteyen Obama, ''Sizin yardımınıza ihtiyacım olacak. Bu tartışmaya seyirci kalırsanız istediğimi yapamayabilirim. Beni sorumlu tutmanızı, bütün Washington'ı sorumlu tutmanızı istiyorum. Bu bütçe açığı sorununu adil ve fedakarlığın paylaşıldığı zekice çözmenin yolu var. Böylece ülkenin her yerinde fırsatı paylaşabiliriz. Ancak sizin sesiniz duyulmazsa bunu yapamayabilirim'' dedi. Bütçe açığı sorununun aşılmasında fedakarlığın paylaşılmasını istediğini, Cumhuriyetçilerin ise bunu istemediğini ifade eden Obama, ''Aramızdaki zenginlere sadece şunu söyleyemeyiz; 'Siz bir şey yapmayın, sadece oturun ve rahat olun diğerleri, biz bu sorunu çözeceğiz'' şeklinde konuştu. Bütçe açığının giderilmesi için yıllık geliri 250 bin doların üzerindeki ailelerin vergilerinin yükseltilmesinden yana tavır koyan Obama, içeride uygulanan bazı programlarda ve askeri harcamalarda kesintiye gidilmesini de istiyor. Geçen yıl Cumhuriyetçilerle siyasi bir anlaşma çerçevesinde zengin ailelerden yapılan vergi kesintilerine ilişkin süreyi uzatan Obama, artık bu vergi kesintilerinin sona ermesini istiyor. Cumhuriyetçilerin planında ise vergi kesintilerinin sürmesi yer alıyor.