-OBAMA'DAN BUSH VE MERKEL'E ÖZGÜRLÜK MADALYASI WASHINGTON (A.A) - 16.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, aralarında eski ABD Başkanı George H.W.Bush ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu 15 kişiye topluma olan katkılarından ötürü Özgürlük Madalyası verdi. Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl ödüle layık görülenlerin, "kim olduğumuza ve kim olmak istediğimize dair en iyileri ifşa ettiğini" söyledi. ABD'de sivillere verilen en yüksek sivil nişan olan Özgürlük Madalyası, ABD'nin ulusal güvenliğine, dünya barışı ve kültürüne ve diğer önemli kamusal ve özel girişimlere katkıda bulunanlara takdim ediliyor. Obama, törene katılamayan Almanya Başbakanı Merkel'in, eski Doğu Almanya'da büyüdüğü yıllarda özgürlüğün hayalini kurduğunu belirterek, "Berlin Duvarı nihayet yıkılıp, Almanya birleştiğinde, Merkel de kendi bariyerlerini kırıp, Almanya'nın ilk Doğu Alman ve kadın başbakanı oldu" dedi. Merkel'in hikayesinin, tüm dünyadaki insanlara ilham kaynağı olduğunu kaydeden Obama, "güvenilir bir küresel ortak ve dost" olarak tanımladığı Merkel'e ödülünü, yakında ABD'ye düzenlemesi beklenen resmi ziyareti sırasında takdim etmeyi istediğini belirtti. Obama, ömrünün yaklaşık 70 yılını kamu hizmetine adayan 86 yaşındaki eski ABD Başkanı George H.W.Bush için de, "Hayatı, kamu hizmetinin asil bir meslek olduğunu gösterdi. Alçakgönüllülüğü ve terbiyesi, Amerikan ruhunun en iyisini yansıtıyor. Onu tanıyanlar bilir, o gerçek bir beyefendi" ifadesini kullandı. Törende, geçen ağustos ayında Afganistan'da Taliban tarafından öldürülen göz doktoru Tom Little da ödüle layık görüldü. Obama, Little'ın ödülünü eşi Elizabeth'e takdim ederken, Little'ın sunumu sırasında duygusal anlar yaşandı. Törende ödül alan diğer kişiler ise şöyle sıralanıyor: "Şair ve yazar Maya Angelou, ünlü yatırımcı Warren Buffett, sanatçı Jasper Johns, Nazi soykırımından kurtulan Gerda Weissmann Klein, ünlü çello sanatçısı Yo-Yo Ma, sivil haklar aktivisti Slyvia Mendez, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA takımlarından Boston Celtics'in eski kaptanı ve NBA'deki ilk siyahi antrenör olan Bill Russell ve eski ABD başkanlarından John F.Kennedy'nin kız kardeşi, Amerikalı diplomat Jean Kennedy Smith, Kongre üyesi John R.Lewis, Amerikalı eski beyzbol oyuncusu Stanley F.Musial, işçi hakları savunucusu John J.Sweeney ve çevre savunucusu John H.Adams".