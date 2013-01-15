Obama'dan 'borç tavanı' uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden hazinenin borçlanma limiti artışına koşulsuz onay vermelerini istedi ve "Amerika borcuna sadık bir ülkedir" dedi.

Obama Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında borçlanma limitini pazarlık kozu olarak kullanmanın 'anlamsız' olduğunu söyledi.

Ancak Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı John Boehner, federal borçlanma limiti artışıyla birlikte kamu harcamalarında kesintiye gidilmesi gerektiğini savundu.

Kongre üyelerinin harekete geçmemesi halinde ABD'nin Şubat'a kadar 16,4 trilyon dolarlık borçlanma limitine ulaşacağı belirtiliyor.

Kasım 2012'de Demokrat Parti'den ikinci kez başkan seçilen Obama gelecek hafta Washington'da yemin edecek.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler ile Demokratlar, haftalar süren pazarlıkların ardından iki hafta önce kamu harcamalarında ağır kesintiler ve vergi artışlarıyla sonuçlanacak mali uçurum krizini aşmışlardı.



'Yeni bir krize tahammülümüz yok'



Obama şimdi Cumhuriyetçiler'in borçlanma limitinin artırılmasına itirazlarını aşmaya çalışıyor.

Obama, Kongre üyelerinin 'ekonomiyi krize sürüklememe karşılığında fidye alamayacağını' söyledi.

Kongre'deki Cumhuriyetçilerin hükümetin mevcut yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için borçlanma limitinin artırılmasına onay vermesini isteyen Obama, bunun karşılığında bir şey talep edilmemesi çağrısında bulundu.

Obama ve Kongre arasında Temmuz 2011'de borçlanma tavanı konusunda yine kriz yaşanmış ve temerrüde düşmenin eşiğine gelen ülkenin kredi notu indirilmişti.

Krizin aşılmasından sonra Cumhuriyetçilerle mali politikaları tartışmaya hazır olduğunu belirten Obama, "Bütçe açığımızı azaltma konusunda ortak zemin bulmak için uzlaşmaya hazırım ama Amerika (Cumhuriyeçilerin) yükselttikleri faturaları ödeyip ödemeyecekleri konusunda yeni bir tartışmayı kaldırmaz" dedi.



BBCTürkçe