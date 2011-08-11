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Dünya

OBAMA'DAN BEYAZ SARAY'DA İFTAR YEMEĞİ  WASHINGTON (A.A)

11 Ağustos 2011 10:35

-OBAMA'DAN BEYAZ SARAY'DA İFTAR YEMEĞİ  WASHINGTON (A.A) - 11.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Ramazan ayı dolayısıyla Beyaz Saray'da verdiği iftar yemeğine, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından kurtulan Müslümanları davet etti ve Müslümanlara ülkeye verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Müslüman Amerikalıların da ABD'de ikiz kulelere düzenlenen saldırılara tepki gösterdiğini ve orduya katılarak ülkeyi savunduğunu kaydeden Obama, "ABD'de 'onlar ve biz değil, sadece biz' var" dedi.    Obama da selefi George Bush gibi her yıl Ramazan ayında iftar yemeği veriyor.

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