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Dünya

Obama'dan Beyaz Saray'da iftar

Obama: İnancımız ne olursa olsun, biz tek bir aileyiz

23 Haziran 2015 14:54

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da iftar yemeği verdi. 

Obama'nın geleneksel iftar yemeğine, ABD'deki Müslüman toplumun temsilcileri, Müslüman Kongre üyeleri Andre Carson, Keith Ellison, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, başörtülü olması nedeni ile Abercrombie and Fitch giyim mağazasınca işe alınmayan Samantha Elauf ile çoğunluğu Müslüman ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.

 

Ramazanın "fedakarlık, disiplin ve sabır" gerektirdiğini belirten Obama, Kur'an-ı Kerim'in kendilerine insanların yer yüzünde ihtiyatlı davranmaları gerektiğini öğrettiğini belirterek, "İnancımız ne olursa olsun, biz tek bir aileyiz" ifadeleri kullandı. 

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