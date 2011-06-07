-OBAMA'DAN BAN'A DESTEK WASHINGTON (A.A) - 07.06.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, bir dönem daha genel sekreterlik yapmak isteyen Ban Ki-mun'a destek verdi. Başkanlık sözcüsü Jay Carney, açıklamada bulunarak, ''Başkan Obama, Ban Ki-mun'un ikinci bir dönem için genel sekreterlik adaylığını ilan etmesini memnuniyetle karşılamaktadır ve ABD Ban'ın adaylığını desteklemektedir'' ifadesini kullandı. BM'de dün düzenlediği basın toplantısında 5 yıllık ikinci bir dönem için aday olduğunu belirten Genel Sekreter Ban, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine, adaylığına ilişkin resmi mektup gönderdiğini ve göreve ikinci kez talip olduğunu söylemişti. Fransa da, Ban'ın ikinci kez adaylığını desteklediğini açıklamıştı.