Obama'dan 'ateşkes uzatılsın' çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail ile Hamas arasındaki 72 saatlik ateşkesin uzatılması çağrısında bulundu.

Washington'da bir basın toplantısı düzenleyen Barack Obama, daha kalıcı bir ateşkes için ise İsrail ve Filistin liderlerinin riskler almaları gerektiğini söyledi.

Obama, taraflar arasında güven inşası gerektiğini ancak şiddetin egemen olduğu bir dönemin ardından bunun zor olduğunu vurguladı.

İsrail önceki gün yürürlüğe giren 72 saatlik ateşkesin uzatılmasını önermişti.

Ancak Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ateşkesin uzatılması konusunda anlaşma sağlanmadığını söyledi. Ebu Marzuk, ateşkesin uzatılması için Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunan Filistin heyetinde yer alıyor.

Heyette Filistin Özerk Yönetimi'nin yanı sıra Hamas ve İslami Cihad örgütünün temsilcileri de bulunuyor.

Filistin heyetinin temel talepleri; 2007'den bu yana süren Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, sınır geçişlerinin açılması ve uluslararası toplumun Gazze'nin yeniden inşası için maddi yardımda bulunması.

İsrail ile Hamas'ın kabul ettiği ateşkesi Mısır önermişti.

Ateşkesin uzatılması için Mısır'da temaslarda bulunan İsrail heyetinde kimlerin olduğu ise açıklanmadı.

Netanyahu: Sivil ölümlerden Hamas sorumlu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze'deki sivil kayıplardan Hamas'ı sorumlu tuttu.

Netanyahu, 72 saatlik ateşkesin yürürlüğe girmesi sonrası yaptığı ilk açıklamada Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise İsrail'i BM'ye ait binaları bombaladığı için eleştirdi.

Ban, "BM sığınakları güvenilir bölgeler olmalı" dedi.

BM: 1300'den fazla sivil hayatını kaybetti

İsrail, 8 Temmuz'da "Gazze'den düzenlenen roket saldırılarını önlemek" amacıyla bölgeye yönelik saldırılarına başlamış, 17 Temmuz'da da kara harekâtına girişmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in saldırılarında 1867 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

BM verilerine göre yaşamını yitirenlerin 1300'den fazlası sivil, onların da 400'den fazlası çocuk.

İsrail'e düzenlenen saldırılarda ise büyük çoğunluğu asker 67 İsrailli ve Taylandlı bir işçi öldü.

BBCTürkçe