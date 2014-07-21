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Dünya

Obama'dan ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama Gazze'ye yönelik kara operasyonundaki sivil kayıpların arttığını belirterek ateşkes çağrısı yaptı

21 Temmuz 2014 22:23

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama, Gazze’ye kara saldırısı düzenleyen İsrail’in Hamas’ın altyapısını ciddi zarar verdiğini söyledi.

Ukrayna’da düşürülen Malezya havayollarına ait uçak hakkında konuşma yapmak üzere kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Obama, İsrail’in kara saldırıları hakkında bir dakikalık kısa bir açıklama yaptı. İsrail’e yönelik ABD’nin desteğini yineleyen Obama, “İsrail, Hamas’tan gelen roket ve tünel saldırılarına karşı kendini savunma hakkına sahip.” dedi. Operasyon sonucunda İsrail’in Hamas’ın Gazze’deki altyapısına ciddi zarar verdiğini dile getirdi.

 

Sivil ölümler

 

Ancak artan Filistinli sivil ölümler ve İsrailli kayıplar dolayısıyla ciddi kaygılar taşıdıklarını belirten Obama, bu yüzden masum insanların ölümünün durdurulması ve savaşın bitmesi için ABD ve uluslararası toplumun ateşkesin sağlanmasına yoğunlaşması gerektiğini ifade etti.

Obama son olarak John Kerry’nin bu konuya ilişkin ABD’nin dost ve müttefikleri ile görüşmelerde bulunacağını dile getirdi. Kerry’ye silahlı çatışmaların sona ermesi ve 2012 yılındaki ateşkes durumuna dönülmesi sürecini hızlandırma adına harekete geçme talimatı verdiğini söyledi.

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