T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'dan askerlere övgü WASHINGTON (A.A)

08 Ekim 2011 01:14

-Obama'dan askerlere övgü WASHINGTON (A.A) - 07.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, on yıldan bu yana Afganistan'da savaşan askerlerin "fedakarlıklarını" övdü ve ABD'nin Afganistan ve Irak'taki operasyonlarını "sorumlu bir şekilde" sona erdirmek üzere olduğunu belirtti. Obama yayımladığı bildiride, on yıl önce bugün, 11 Eylül saldırılarına cevap olarak, ABD'nin El Kaide'ye ve koruyucuları Taliban'a karşı savaşa girdiğini belirtti. Obama, eşi Michelle ile kendisinin, ABD'nin güvenliği için Afganistan'da görev yapan yarım milyondan fazla kadın ve erkeği selamlamak amacıyla tüm Amerikalılar'la biraraya geldiklerini söyledi. ABD Başkanı Obama, zor geçen on yılın ardından bugün Afganistan ve Irak'ta savaşı sorumlu bir şekilde sona erdirmek üzere olduklarını ifade etti. Obama, Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından, El Kaide ve onun öldürücü şebekesini yenmeye hiç olmadığı kadar yakın olduklarını belirterek, Afganistan'da süren büyük güçlüklere rağmen Taliban'ı yuvasından çıkardıklarını, Afgan güvenlik güçlerinin güçlenmekte olduğunu ve Afgan halkının geleceğini belirlemede yeni fırsatlara sahip olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24