-OBAMA'DAN AMERİKALI ASKERE ''ŞEREF MADALYASI'' WASHINGTON (A.A) - 12.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan''daki bir kahramanlığından dolayı Çavuş Leroy Petry'ye ABD'nin en yüksek madalyası olan ''Şeref Madalyası''nı taktı. 4 çocuk babası 31 yaşındaki Çavuş Petry, 2008'de Afganistan'ın doğusundaki Paktia vilayetinde militanlara yönelik bir baskın sırasında bacaklarından kurşunla yaralanmasına rağmen askerlerinin yakınına düşen bir el bombasını almış, elinden attığı sırada patlayan bomba yüzünden sağ eli kopmuş, o ise savaşmaya devam etmiş ve 2 askerinin hayatını kurtarmıştı. Obama, Beyaz Saray'da Çavuş Petry'yi karşılarken yaptığı konuşmada, ''Leroy Petry, gerçek kahramanların hala var olduğunu gösterdi'' ifadesini kullandı. 1863'ten beri devam eden ''Şeref Madalyası'' uygulaması genellikle ölen askerlere veriliyor. Leroy Petry'den önce bu madalya, 1973'ten beri ilk kez Çavuş Salvatore Giunta'ya verilmiş, Giunta da madalyasını 2010'da Obama'nın elinden almıştı.