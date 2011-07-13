T24 LogoT24 Logo
Dünya

OBAMA'DAN AMERİKALI ASKERE ''ŞEREF MADALYASI'' WASHINGTON (A.A)

13 Temmuz 2011 02:10

-OBAMA'DAN AMERİKALI ASKERE ''ŞEREF MADALYASI'' WASHINGTON (A.A) - 12.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan''daki bir kahramanlığından dolayı Çavuş Leroy Petry'ye ABD'nin en yüksek madalyası olan ''Şeref Madalyası''nı taktı. 4 çocuk babası 31 yaşındaki Çavuş Petry, 2008'de Afganistan'ın doğusundaki Paktia vilayetinde militanlara yönelik bir baskın sırasında bacaklarından kurşunla yaralanmasına rağmen askerlerinin yakınına düşen bir el bombasını almış, elinden attığı sırada patlayan bomba yüzünden sağ eli kopmuş, o ise savaşmaya devam etmiş ve 2 askerinin hayatını kurtarmıştı. Obama, Beyaz Saray'da Çavuş Petry'yi karşılarken yaptığı konuşmada, ''Leroy Petry, gerçek kahramanların hala var olduğunu gösterdi'' ifadesini kullandı. 1863'ten beri devam eden ''Şeref Madalyası'' uygulaması genellikle ölen askerlere veriliyor. Leroy Petry'den önce bu madalya, 1973'ten beri ilk kez Çavuş Salvatore Giunta'ya verilmiş, Giunta da madalyasını 2010'da Obama'nın elinden almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24