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Dünya
Deutsche Welle

Obama'dan Almanya'ya teşekkür

ABD Başkanı Obama, mültecilere kapılarını açan Almanya'ya özellikle teşekkür etti. New York'taki mültecilere yardım zirvesinde daha fazla mülteciye sığınma hakkı tanınması kararlaştırıldı.

21 Eylül 2016 11:54


ABD Başkanı Barack Obama'nın daveti üzerine New York'ta yapılan mülteci zirvesine katılan devletler bu yıl 360 bin mülteci almayı taahhüt etti. 50 devletin temsil edildiği buluşmada konuşan Başkan Obama sınırlarını mültecilere açmalarından dolayı Almanya ve Kanada'ya teşekkür etti. Obama ‘destansı boyuttaki krizde iki ülkenin sorumluluk üstlendiğini' söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ayrıca şükranlarını sunan Barack Obama mültecilerle merhamet gösteren siyasetçilerin çoğu zaman yüksek bedel ödemek zorunda kaldıklarını belirtti. Angela Merkel'in mültecilere Almanya'nın sınırlarını açması partisinde de tepkiye yol açmıştı.

Başkan Obama bu yıl 360 bin mülteci kabul etme taahhüdünde bulunan ülkelerin mülteci kontenjanını geçen yıla göre bir kat arttırmış olacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2016 yılında 1 milyon 100 bin mülteciye sığınma hakkı tanınmasını talep etmişti.

Mülteci barındırmanın ahlaki bir konu olduğunu belirten ABD Başkanı Obama, “kapılarımızı bu ailelerin yüzüne kapatırsak en yüksek değerlerimize ihanet etmiş oluruz”, dedi.

New York buluşmasına katılan ülkelerden Çekya, Romanya, Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Lüksemburg bu yıl kabul edeceği mülteci sayısını 2015'e göre on kat arttırmayı taahhüt etti. Bu yıl 85 bin mülteci alan ABD'nin 2017'de 110 bin mülteciye sığınma hakkı tanıyacağı öğrenildi.

‘Almanya sorumluluğunasahip çıktı'

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Birleşmiş Milletler'in mülteci krizinin yükünü paylaşmaya karar vermesinin memnuniyet verici olduğunu ve mülteci hareketinin sayılı ülkenin sorumluluğuna terk edilemeyeceğinin idrak edildiğini söyledi. Steinmeier 1 milyondan fazla mülteci kabul eden Almanya'nın ‘payına düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığını' ifade etti.

Barack Obama buluşmaya katılan devletlerin mültecilere yapılan yardımları 2015 yılına göre 4,5 milyar dolar arttıracağını ve amaçlarının 1 milyon çocuğa okula devam etme imkânı sağlamak ve mültecileri meslek sahibi yapmak olduğunu dile getirdi. Haafta başındaki Birleşmiş Milletler mülteciler zirvesinde de mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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