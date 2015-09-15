Obama'dan Almanya'ya övgü



Obama yönetimi, Almanya'nın sığınmacı krizindeki tutumunu övdü. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, çabalarını arttıran Almanya hükümetinin ve Almanların bir dizi girişim ve yardım çalışması başlattıklarına işaret ederek “Almanlar sığınmacıların da insan oldukları bilinciyle davranmalarının övülmeye layık bir tutum olduğunu” söyledi.

Earnest, sığınmacı kriziyle tek bir ülkenin başa çıkamayacağını ve başka ülkelerin de çözüme katkıda bulunması gerektiğini ifade etti. Beyaz Saray sözcüsü, Avrupa ülkelerinden bazılarının daha fazla mülteci alabileceğini, bazılarının ise maddi katkıda bulunabileceğini belirtti.

Yüz binler hatta milyonlarca insanın çaresizlik içinde yardım beklediğini vurgulayan Josh Earnest, Başkan Barack Obama'nın Washington yönetiminin iyi bir örnek olma gönüllülüğünü kanıtladığını söylediğini ifade etti.. Earnest, aynı davranışın diğer ülkelerden de beklendiğini ifade etti.

Earnest, Amerikan yönetiminin mülteci krizinde nasıl daha fazla yardımcı olunabileceğini araştırdığını sözlerine ekledi.