-OBAMA'DAN AİDS'LE MÜCADELEYE 30 MİLYON DOLAR WASHINGTON (A.A) - 14.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, HİV/AİDS'le mücadele etmek ve bu konudaki bilinçlenme düzeyini artırmak için 30 milyon dolarlık AİDS'le mücadele stratejisini açıkladı. Obama yönetimi, 1 milyon kişinin HİV ile yaşadığı, her yıl 18 binden fazla kişinin, hastalığın ilk yayıldığı zamandan bugüne kadar 600 bininin HİV nedeniyle hayatını kaybettiği ve her yıl 56 bin yeni vakanın görüldüğü ABD'de, hastalıkla güçlü biçimde mücadeleye hazırlanıyor. "Ulusal HİV/AIDS Stratejisi (NHAS)" ve "NHAS Federal Uygulama Planı"nı açıklayan Obama, hastalığın önlenmesi ve bu konuda yapılacak çalışmalar için 30 milyon dolarlık fon ayırdı. Obama, AİDS uzmanları ve HİV konusunda mücadele veren kişilerle bir araya geldiği Beyaz Saray'da, bu virüsü kapanların tedavi olanaklarına ulaşabilmesinin önemine dikkati çekti. Eşcinsel ve biseksüel erkeklerin nüfusun küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen, yeni enfeksiyonların yüzde 50'den fazlasının bu grupta görüldüğünü, Afro-Amerikalı kadınlar arasında ise HIV kapma oranının beyaz hemcinslerine göre 20 kat fazla olduğunu belirten Obama, hastalığın azaltılması, virüsü alanların da iyi tedavi olanaklarına uluşması gerektiğini kaydetti. Obama, sağlık reformunun da önceki koşulları nedeniyle sigorta şirketleri tarafından geri çevrilen HİV taşıyıcılarının gereken tedavilerini yaptırabilmelerine katkı sağlayacağını kaydetti. NHAS'nin hedefi, "ABD'nin, HİV'in nadir görüldüğü bir ülke olmasını sağlamak ve yaşı, cinsiyeti, ırkı, cinsel tercihi, statüsü, sosyo-ekonomik durumu ne olursa olsun, bu virüsü kapan insanların yüksek kalitede, hayatlarının uzamasını sağlayacak tedavi olanaklarına, ayrımcılıktan uzak bir şekilde serbestçe erişebilme imkanını vermek". Bu noktada strateji, "yeni vaka sayısını azaltmayı, HİV taşıyan insanların tedavi olanaklarına erişimini artırmayı ve sağlık alanında HİV ile alakalı eşitsizlikleri azaltmayı" amaçlıyor. Stratejiyle hastalığa karşı giderek artan kayıtsızlığa dikkat çekmek isteyen Obama yönetimi, HİV taşımasına rağmen bunun farkında olmayan Amerikalıların sayısını da azaltma arayışında. Çünkü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, virüsü kapan her 5 Amerikalıdan biri bunun farkında değil.