-OBAMA'DAN AFGANİSTAN VE PAKİSTAN MEKTUBU WASHINGTON (A.A) - 05.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'ye gönderdiği mektupta, yönetiminin Afganistan ve Pakistan için belirlediği stratejide şimdilik değişiklik yapmaya ihtiyaç olmadığını söyledi. Amerikan birliklerinin El Kaide terör örgütüne operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir dönemde Kongre'ye mektup yazan Obama, ''Aralık 2009'da belirlendiği şekliyle stratejiyi uygulamaya devam edeceğiz ve bu aşamada değişikliklerin gerekli olduğuna inanmıyoruz'' ifadesini kullandı. Obama, ayrıca ''Kongre'nin Afganistan'daki operasyonların devamı hakkında tartışmaları sürdürürken bu stratejinin başarıyla icra edilmesinin çıkarımıza olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim'' dedi. Bölgedeki Amerikan stratejisinin baştan sona incelenmesini takiben Obama, 30 bin takviye asker gönderme kararı almıştı. Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmeye 2011 yazında başlaması bekleniyor.