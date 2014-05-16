Obama'dan Abdullah Gül'e taziye telefonu

ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü arayarak Soma'da yaşanan maden faciası için tazilerini iletti. Yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu dile getiren Obama, “Amerikan halkının Türk halkının acısını paylaştığını” söyledi.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, Soma'daki maden faciası nedeniyle kendisini arayan ABD Başkanı Obama ile görüştü. Obama, Gül'e, kazadan ve can kayıplarından duyulan derin üzüntüyü aktardı. Amerikan halkının Türk halkının acılarını paylaştığını belirten Obama, tüm Türk halkına taziyelerini iletti. Kazalar konusunda ABD'nin hem teknik anlamda hem de danışmanlık anlamında büyük bir birikime sahip olduğunu dile getiren Obama, bu birikimi Türkiye ile paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gül de aradığı için Obama'ya teşekkür ederek, "En zor zamanlarımızda, depremlerde desteğinizi hep gördük, buna da müteşekkiriz" dedi.