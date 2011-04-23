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Dünya

OBAMA'DAN "ŞİDDETE SON" ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A)

23 Nisan 2011 13:01

-OBAMA'DAN "ŞİDDETE SON" ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A) - 23.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Suriye yönetimine, göstericilere karşı şiddet kullanımına "hemen son verme" çağrısında bulundu ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı, "halkına baskı uygulamak için İran'ın yardımını almaya çalışmakla" suçladı. Obama, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak sert ifadelere yer verdiği yazılı açıklamasında, "ABD, Suriye yönetiminin göstericilere karşı güç kullanımını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Protestoları bastırmaya yönelik acımasızca şiddet kullanımına şimdi son verilmelidir" ifadesini kullandı. "Protestoculara karşı şiddetin bugün de devam etmesinin, Suriye yönetiminin olağanüstü hal yasasının kaldırılması ve barışçı gösterilere izin verilmesi yönündeki adımlarının ciddi olmadığını gösterdiğini" belirten Obama, şunları kaydetti: "Suriye'de protestoların başlamasından bu yana geçen iki aylık süre zarfında ABD, defalarca Suriye Devlet Başkanı Esad ve Suriye yönetimini anlamlı reformları hayata geçirmeye çağırdı. Ancak onlar, Suriye halkının haklarına saygı göstermeyi, taleplerine yanıt vermeyi reddetti. Suriye halkı, dünyadaki tüm bireylerin sahip olması gereken ifade ve barışçı toplanma özgürlüğü, liderlerini serbestçe seçebilme hakkı gibi özgürlükler için çağrılarda bulundu. Devlet Başkanı Esad ve Suriyeli yetkililer, onların bu çağrılarını sürekli reddetti ve baskı yolunu seçti.  Onlar, insan hakları ihlallerine başvurarak, kendi kişisel çıkarlarını, Suriye halkının çıkarlarının önüne koydu.  Esad, kendi halkını dinlemek yerine, İranlı müttefiklerinin kullandığı aynı acımasız taktikler yoluyla Suriye vatandaşlarına baskı uygulamak için İran'ın yardımını alma arayışı içine girerken, dışarıdaki kesimleri suçluyor. Devlet Başkanı Esad'a, izlediği yolu şimdi değiştirmeye ve halkının çağrılarına kulak vermeye çağırıyoruz."  Obama, "Suriye yönetiminin kendi vatandaşlarına olan yaklaşımına kuvvetle karşı çıktıklarını" vurgulayarak, "Suriye yönetiminin, terörizm ve terör gruplarına desteği de dahil olmak üzere, daha genel anlamda istikrarı bozucu davranışlarına karşı çıkmayı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

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