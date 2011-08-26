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Dünya

Obama'dan "Irene" uyarısı WASHINGTON (A.A)

26 Ağustos 2011 23:37

-Obama'dan "Irene" uyarısı WASHINGTON (A.A) - 26.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalıları Irene kasırgasını ciddiye almaları konusunda uyardı. Obama, tatil için bulunduğu Martha's Vineyard'da ABD'nin doğu kıyılarında etkili olması beklenen ve özellikle New York'u vurmasından endişe duyulan Irene kasırgasıyla ilgili açıklama yaptı. Amerikalıları uyarıları dikkate alarak, kasırgaya şimdiden hazırlanmaları gerektiğini belirten Obama, kasırganın alanı içine giren yerlerdeki Amerikalıların, tahliye edilmelerinin istenmesi durumunda emirlere uyması çağrısında bulundu.  Obama, ABD'lilerden ''çok tehlikeli ve pahalıya mal olacak'' bu kasırgayı ciddiye almalarını ve ''en kötüye'' hazır olmalarını istedi. Bütün bulguların bu kasırganın ''tarihi bir kasırga'' olacağına işaret ettiğini de ifade eden Obama'nın kasırganın alanı içinde olan tatil yerinden Cumartesi günü ayrılarak Washington'a dönmesi bekleniyor.

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