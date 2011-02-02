-OBAMA'DAN "DEĞİŞİME HAZIRLIK" MESAJI WASHINGTON (A.A) - 01.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, özel temsilcisi aracılığıyla, istifa etmesi istenen Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e, ''iktidarın sistemli bir şekilde değişimine hazırlanılması gerektiğiyle'' ilgili bir mesaj gönderdi. ABD'li bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, özel temsilci Frank Wisner, Mısır'da ''sistemli iktidar değişimi'' hakkındaki mesajı Mübarek'e iletti. New York Times gazetesi de Wisner'in, eylülde seçimlere aday olmaması yönündeki Obama'nın mesajını Mübarek'e ilettiğini yazdı. Öte yandan, devlet televizyonu, Hüsnü Mübarek'in kısa bir süre sonra önemli bir konuşma yapacağını duyurdu. Daha önce El Arabiya televizyonu, Mübarek'in gelecek seçimde istifa edeceğini açıklayacağı bir konuşma yapacağını belirtmişti. TEKRAR ADAY OLMA ÇAĞRISI Öte yandan, Obama yönetiminin, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'ten seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıklamasını istediği belirtildi. CNN'in haberine göre, Obama yönetiminden üst düzey yetkili, kanala yaptığı açıklamada, Obama yönetiminin Mübarek'e seçimlerde tekrar aday olmaması yönünde ''en üst düzeyde''haber gönderdiğini söylediği belirtildi. Yetkili, ABD'nin Mübarek'ten seçimlerde tekrar aday olmayacağını halk önünde açıklamasını beklediğini belirttiği kaydedildi. New York Times da mesajın özel temsilci Frank Wisner tarafından iletildiğini yazdı.